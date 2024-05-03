Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»



Роскомнадзор собирается ограничить доступ иностранным роботизированным системам к российским сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, РКН разослал хостинг-провайдерам рекомендацию ограничить иностранным ботам сбор информации с российских ресурсов. Это касается роботов от Google, OpenAI, Apple и других. В первую очередь ограничение повлияет на качество работы зарубежных поисковиков — обычно именно они посещают сайты в автоматическом режиме и собирают информацию с них, чтобы потом формировать поисковую выдачу для пользователя.







Результат очевиден: если условный Googlebot не сможет индексировать российские сайты, то и в выдаче поисковика Google их не будет. Для пользователей в РФ такой поиск будет становиться всё более бесполезным. Поскольку для отечественных поисковиков вроде «Яндекса» таких помех не предвидится, его посещаемость логично вырастет.



Судя по письму РКН, ограничения для зарубежных ботов вводятся с целью пресечь сбор личных данных россиян, а также информации об уязвимостях ресурсов в рунете. В «реестре блокировок» Роскомнадзора Googlebot, GPTbot и Apple Bot пока не значатся, при этом источник пишет, что в будущем ограничения их работы могут стать обязательным условием для провайдеров.