Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»

Олег

Поисковики


Роскомнадзор собирается ограничить доступ иностранным роботизированным системам к российским сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, РКН разослал хостинг-провайдерам рекомендацию ограничить иностранным ботам сбор информации с российских ресурсов. Это касается роботов от Google, OpenAI, Apple и других. В первую очередь ограничение повлияет на качество работы зарубежных поисковиков — обычно именно они посещают сайты в автоматическом режиме и собирают информацию с них, чтобы потом формировать поисковую выдачу для пользователя.

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Результат очевиден: если условный Googlebot не сможет индексировать российские сайты, то и в выдаче поисковика Google их не будет. Для пользователей в РФ такой поиск будет становиться всё более бесполезным. Поскольку для отечественных поисковиков вроде «Яндекса» таких помех не предвидится, его посещаемость логично вырастет.

Судя по письму РКН, ограничения для зарубежных ботов вводятся с целью пресечь сбор личных данных россиян, а также информации об уязвимостях ресурсов в рунете. В «реестре блокировок» Роскомнадзора Googlebot, GPTbot и Apple Bot пока не значатся, при этом источник пишет, что в будущем ограничения их работы могут стать обязательным условием для провайдеров.

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

SithV
+1675
SithV
Они работают по принципу чем хуже тем лучше. Давайте ввергнем страну во мрак на всех уровнях, чтоб после нас вообще камня на камне не осталось, а население деградировало до состояния овощей. Подонки.
Сегодня в 02:24
#
+104
Nikodimus73
Собираться сделать.. и сделать- не одно и тоже!
Сегодня в 03:07
#
Tigrolik
+690
Tigrolik
Больше всего в поисковике яндекса меня раздражает интерфейс из 90-х.
Сегодня в 03:45
#
tellurian
+1310
tellurian
Лучше не стоит так делать.
Сегодня в 07:15
#
+36
Smerch777S
Действительно, зачем разрешать им собирать данные наших россиян, лучше мы лучше одни это будем делать 😁
Сегодня в 07:47
#
Anatoly076
+180
Anatoly076
Ну вообще если верить данным от самого Яндекса — то ими проиндексировано порядка 5% от всего интернета мира (еще Илья Сегалович говорил, о мощностях, алгоритмах и доп. устройствах). У Гугла порядка 80% мирового интернета. Аркадий Волож, считал дичью распространение сервисов через смартфон — и действительно ГуглПиксель не самый популярный смартфон. А вот через сам андроид — гениально! В каждую голову по гугл! 👍🏻

Так вот если мы закроемся от сторонних поисковиков — нам достанется 5% данных от всего интернета. Яндекс станет монополистом услуги доступа в интернет. Да еще пара цифр, по данным от Яндекс на русскоязычных сайтах, Яндекс занимает всего 55% Гугл 40%.

После фактической приватизации государством Яндекса — решили долю на русскоязычном просторе до 95% 🤷🏻‍♂️😬.

Но мне одно интересно, вместо того чтобы попытаться создать ОС для смартфонов и начать выдавливать Гугл (как китайцы). Они блин колонки запилили 🤯🤯🤯😒.
2 часа назад в 08:58
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Жума Бахминжон
0
Жума Бахминжон
Прежде чем дергаться в сторону Яндекса, было бы хорошо настройки поиска поправить, чтоб было меньше скам сайтов на первой странице поиска
32 минуты назад
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