Google выпустит дешёвый, но очень хороший смартфон

Александр


Инсайдер OnLeaks поделился рендерами и характеристиками смартфона Pixel 9a от компании Google. Это устройство будет выпущено весной 2025 года и станет одним из самых доступных во всей линейке Pixel.

OnLeaks пишет, что Pixel 9a получил процессор Tensor G4, экран диагональю 6,1 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтый накопитель и аккумулятор ёмкостью более 4500 мАч. Изначально он будет работать на Android 15, а выпуск обновлений обещан на протяжении 7 лет, что станет рекордом для смартфонов с Android. Ещё одна отличительная особенность — его модуль камеры не выпирает над корпусом.
Pixel 9a будет считаться не флагманом, а середнячком, поэтому можно ожидать, что он будет стоить около 400 долларов. Для линейки Pixel это более чем доступно, особенно с учётом того, насколько долго Google планирует выпускать обновления для этого смартфона.

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