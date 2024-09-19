В Chrome появилась автоматическая синхронизация вкладок на разных устройствах и ещё парочка новых функций

Фархад
Google

Компания Google начала поэтапное внедрение нескольких новых функций в свой вездесущий браузер Chrome. Самое полезное нововведение — автоматическая синхронизация группы вкладок между всеми вашими устройствами.

Раньше пользователи могли вручную сохранять и синхронизировать вкладки на разных девайсах. Теперь можно просто автоматизировать этот процесс в настройках браузера.

Ещё одно нововведение наконец-то стало доступно на iOS — пользователи могут объединять вкладки в группы, а затем задавать для них цвет и название. Ранее такое было возможно толкло в десктопной версии Chrome и на Android. 

Кроме того, Google начала внедрять функцию умной рекомендации веб-страниц, которые пользователь уже посещал. Chrome будет анализировать вкладки, которые открывались на одном устройстве, и предлагает эти сайты на других гаджетах, привязанных к одной учётке.

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Источник:
Google
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Комментарии

tellurian
+1836
tellurian
У меня перестали приходить уведомления. У кого ещё так? 17.7 стоит.
Включал и выключал в настройках приложения, не помогает.
2 часа назад в 18:21
#
+939
Paspartu tellurian
Таких упоротых больше нет
7 минут назад
#

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