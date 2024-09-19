В Chrome появилась автоматическая синхронизация вкладок на разных устройствах и ещё парочка новых функций





Компания Google начала поэтапное внедрение нескольких новых функций в свой вездесущий браузер Chrome. Самое полезное нововведение — автоматическая синхронизация группы вкладок между всеми вашими устройствами.Раньше пользователи могли вручную сохранять и синхронизировать вкладки на разных девайсах. Теперь можно просто автоматизировать этот процесс в настройках браузера.Ещё одно нововведение наконец-то стало доступно на iOS — пользователи могут объединять вкладки в группы, а затем задавать для них цвет и название. Ранее такое было возможно толкло в десктопной версии Chrome и на Android.Кроме того, Google начала внедрять функцию умной рекомендации веб-страниц, которые пользователь уже посещал. Chrome будет анализировать вкладки, которые открывались на одном устройстве, и предлагает эти сайты на других гаджетах, привязанных к одной учётке.