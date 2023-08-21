Следующая экшен-камера GoPro будет максимально скучной

Фархад
GoPro-HERO12-Black

Портал WinFuture раскрыл характеристики будущей экшн-камеры GoPro HERO12 Black за несколько недель до официальной презентации. Судя по всему, фанатам бренда можно смело пропускать это поколение.

Если раньше в сети мелькали инсайды, что HERO12 Black получит 1-дюймовый сенсор, то спешим вас расстроить — в новом списке спецификации указана гораздо меньшая по размеру камера.

GoPro HERO12 Black
GoPro HERO12 Black
GoPro HERO12 Black
GoPro HERO12 Black
GoPro HERO12 Black
Новая экшн-камера предложит 1/1,9-дюймовый сенсор на 27 Мп с поддержкой записи видео в разрешении до 5,3K при 60 FPS. Разумеется, девайс также будет поддерживать фирменную стабилизацию HyperSmooth 6.0.

Внешне новинка не будет отличаться от прошлогодней модели: она сохранит два цветных дисплея, порт USB-C под заглушкой и «ушки» для крепления на штатив. Единственным значимым улучшением станет аккумулятор ёмкостью 1720 мАч, который обеспечит до 90 минут съёмки видео в 5,3K при 30 кадрах в секунду, что на 10 минут больше, чем в HERO11 Black.

Ожидается, что GoPro HERO12 Black поступит в продажу с 13 сентября по цене 449,99 евро или $489.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WinFuture
Cсылки по теме:
Разноцветные кабели Apple для iPhone 15 показали на фото
https://www.iguides.ru/main/games/playstation_5_pro_budet_v_dva_raza_moshchnee_sovremennoy_konsoli/
Четыре причины, почему USB-С просто ужасен. Он не упрощает жизнь, а треплет ваши нервы
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+224
Sergey2048
А чего сразу не 10К...Лучше бы до ума довели чувствительность, а то чуть темнее и камера превратилась в мыльницу.
2 часа назад в 11:05
#
tellurian
+4907
tellurian
Так камеры не меняют каждый год. Таких единицы.
2 часа назад в 11:31
#
Купить рекламу