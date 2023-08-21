Следующая экшен-камера GoPro будет максимально скучной

Портал WinFuture раскрыл характеристики будущей экшн-камеры GoPro HERO12 Black за несколько недель до официальной презентации. Судя по всему, фанатам бренда можно смело пропускать это поколение.Если раньше в сети мелькали инсайды, что HERO12 Black получит 1-дюймовый сенсор, то спешим вас расстроить — в новом списке спецификации указана гораздо меньшая по размеру камера.Новая экшн-камера предложит 1/1,9-дюймовый сенсор на 27 Мп с поддержкой записи видео в разрешении до 5,3K при 60 FPS. Разумеется, девайс также будет поддерживать фирменную стабилизацию HyperSmooth 6.0.Внешне новинка не будет отличаться от прошлогодней модели: она сохранит два цветных дисплея, порт USB-C под заглушкой и «ушки» для крепления на штатив. Единственным значимым улучшением станет аккумулятор ёмкостью 1720 мАч, который обеспечит до 90 минут съёмки видео в 5,3K при 30 кадрах в секунду, что на 10 минут больше, чем в HERO11 Black.Ожидается, что GoPro HERO12 Black поступит в продажу с 13 сентября по цене 449,99 евро или $489.