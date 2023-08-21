Разноцветные кабели Apple для iPhone 15 показали на фото

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в X (экс-Twitter) фотографиями предполагаемых комплектных кабелей для будущих смартфонов Apple.Судя по снимкам, компания наконец-то заменит быстропортящийся провод Lightning в пластиковой оболочке на плетёные кабели USB-C, которые уже поставляются вместе с новыми iPad и MacBook. Более того, кабели будут выпускаться в цветах корпуса iPhone 15.По данным инсайдеров, в этом году все четыре модели смартфонов Apple получат порт USB-C вместо Lightning, но в «прошки» установят быстрые разъёмы Thunderbolt, а в обычные iPhone 15 — медленный USB 2.0.Ожидается, что Apple проведёт презентацию серии iPhone 15 и других новых устройств в первой половине сентября.