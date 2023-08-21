Разноцветные кабели Apple для iPhone 15 показали на фото

Фархад
iPhone 15

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в X (экс-Twitter) фотографиями предполагаемых комплектных кабелей для будущих смартфонов Apple.

Судя по снимкам, компания наконец-то заменит быстропортящийся провод Lightning в пластиковой оболочке на плетёные кабели USB-C, которые уже поставляются вместе с новыми iPad и MacBook. Более того, кабели будут выпускаться в цветах корпуса iPhone 15.
iPhone 15 USB-C
iPhone 15 USB-C
iPhone 15 USB-C
По данным инсайдеров, в этом году все четыре модели смартфонов Apple получат порт USB-C вместо Lightning, но в «прошки» установят быстрые разъёмы Thunderbolt, а в обычные iPhone 15 — медленный USB 2.0.

Ожидается, что Apple проведёт презентацию серии iPhone 15 и других новых устройств в первой половине сентября.
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Источник:
Majin Bu
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Комментарии

+42
kkm
Грязь и пвль собирать будуууут… Если это не фейк, на что похоже, уж больно уродливы. Пресловутые силиконовые чехлы еще добрым словом вспомним :)
Сегодня в 09:15
#
kardigan
+3139
kardigan
Припозднились. Стоить будут как паравоз. Нафига они нужны, когда есть сертифицированые кабеля, стоящие как минимум в два раза дешевле.
Сегодня в 10:01
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