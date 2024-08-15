Готовьте ваши деньги: Apple запустила производство новых MacBook Pro с M4 Pro

Фархад
M4

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в X, что поставщики Apple уже начали отгружать дисплеи для 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M4 в преддверии их скорого релиза.

По словам Янга, компьютеры поступят в продажу в четвёртом квартале текущего года, то есть, в промежутке с октября по декабрь. Это стандартное окно выхода новых ноутбуков Apple. Компания обычно проводит две осенние презентации: одна посвящена iPhone, а другая — MacBook и другим гаджетам.

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Ранее другой авторитетный источник — Марк Гурман из Bloomberg — также заявил, что Apple обновит линейки MacBook Pro, Mac mini и iMac в конце 2024 года. Никаких визуальных отличий от предшественников в ноутбуках не будет, поскольку все изменения будут сосредоточены на переходе на 3-нм чипы M4, M4 Pro и M4 Max.

Из хороших новостей — цены на текущие модели с чипами M3 Pro и M3 Max заметно снизятся, поэтому если вы планировали приобретать MacBook Pro, лучше подождать пару месяцев.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+318
Digital Persona
Опять подождать(( Я из за ваших новостей никак с Air’2012 не слезу
Вчера в 21:22
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