Готовьте ваши деньги: Apple запустила производство новых MacBook Pro с M4 Pro

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Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в X, что поставщики Apple уже начали отгружать дисплеи для 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M4 в преддверии их скорого релиза.По словам Янга, компьютеры поступят в продажу в четвёртом квартале текущего года, то есть, в промежутке с октября по декабрь. Это стандартное окно выхода новых ноутбуков Apple. Компания обычно проводит две осенние презентации: одна посвящена iPhone, а другая — MacBook и другим гаджетам.Ранее другой авторитетный источник — Марк Гурман из Bloomberg — также заявил, что Apple обновит линейки MacBook Pro, Mac mini и iMac в конце 2024 года. Никаких визуальных отличий от предшественников в ноутбуках не будет, поскольку все изменения будут сосредоточены на переходе на 3-нм чипы M4, M4 Pro и M4 Max.Из хороших новостей — цены на текущие модели с чипами M3 Pro и M3 Max заметно снизятся, поэтому если вы планировали приобретать MacBook Pro, лучше подождать пару месяцев.