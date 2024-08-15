У Apple скоро появится настольный робот по цене iPhone

Фархад
Apple Robot // AppleInsider

Авторитетный инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о планах Apple по разработке настольного роботизированного устройства. По его словам, этот девайс станет следующим новым продуктом бренда.

Уже известно, что устройство будет оснащено большим дисплеем, похожим на iPad, который установлен на «тонкой роботизированной руке». Она позволит наклонять и вращать экран на 360º. Сам гаджет будет служить центром управления для умного дома, устройством для видеоконференций и гаджетом для мониторинга безопасности.

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Управлять роботом можно будет через Siri. Также он получит некоторые функции Apple Intelligence. По сообщениям инсайдеров, текущие прототипы девайса работают на кастомной сборке iPadOS.

По словам Гурмана, Apple выпустит устройство уже в 2026 году по цене ~$1000.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+317
Digital Persona
А увидеть его можно будет только в Apple Vision
35 минут назад
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