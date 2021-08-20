Grid Studio

Поклонникам Apple свойственно коллекционировать различные раритетные штуки связанные с компанией и редкие версии продуктов. Grid Studio нашла очень крутой способ, как превратить такие артефакты в произведение искусства, которые по достоинству оценят фанаты.



В слогане Grid Studio говорится, что классика заслуживает быть «увековеченной» в рамке. Компания разбирает продукты Apple по компонентам, красиво маркирует их и размещается в специальном коробе. Таким образом получается замысловатое дизайнерское решение, которое превосходно сможет дополнить любой интерьер, будь то дом или офис.

Grid Stuido

В магазине Grid Studio можно приобрести рамки с оригинальным iPhone, а также с 3GS, 4, 4S, 5, 5s, 6, SE, 7 и 8. Помимо этого, в разделе Mobile есть несколько образцов для фанатов BlackBerry Bold, Nokia и Samsung. Также не будет лишним упомянуть рамки с Apple Watch и ретро-консолями.



Версии с самым первым iPhone и Apple Watch получили журналисты сайта Macrumors. Они отмечают, что прозрачная поверхность снимается, открывая тактильный доступ ко всем компонентам экспоната.

Grid Studio

Все компоненты в рамке подлинные, включая экран, материнскую плату, динамик и камеры. Исключением являются только аккумуляторы, которые из-за соображения безопасности заменили точными копиями.

Grid Studio

Помимо самих панелей, сайт Macrumors отмечает качество упаковки и сопутствующие материалы. Так, например, в комплекте с рамкой оригинального iPhone идет временная шкала его истории на раскладном буклете с трехмерными изображениями.


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