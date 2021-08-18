Завтра, 19 августа, во всем мире будут отмечать день фотографии. Это отличный повод поделиться любимыми снимками, сделанными на iPhone, на которые нельзя смотреть без улыбки.
Мы вместе с Apple предлагаем пять советов, следуя которым, ваша фотография станет хорошим поводом улыбнуться.
Красота в простотеПорой именно простые вещи могут вызвать сильные эмоции. Гора из авокадо или кипа книг — вдохновение для фото можно найти, просто посмотрев по сторонам.
Больше ярких красокЯркие цвета ассоциируются с теплом, счастьем и, конечно, с улыбками. Наденьте оранжевый свитер, добавьте в кадр лимон, спелый ананас или манго, чтобы наполнить фото радостными оттенками.
Улыбка!Искренняя улыбка, как и смех, заразительна. Комфортные условия и ощущение безопасности помогут человеку расслабиться и подарить свою настоящую улыбку. Кстати, вполне нормально отпустить пару старых-добрых шуток за кадром, чтобы разрядить обстановку.
Лучшее в природеПрирода вокруг нас имеет особое воздействие на состояние человека. Иногда фото песчаного пляжа или дерева, залитого солнечными лучами, могут напомнить о простых радостях жизни. Чтобы запечатлеть все детали природного ландшафта, попробуйте сделать фото на сверхширокоугольный объектив iPhone 12.
Банально? Ну уж нет!Посмотрите, как фотографы Донхун Дж. и Джеймс Т. экспериментируют со съёмкой обычных бытовых предметов на iPhone 12. Воздушные шары, масло, вода и светящиеся палочки становятся идеальными объектами для фантастических кадров благодаря возможностям камеры iPhone 12 с функциями замедленной съемки, макросъемки и ночным режимом. Обязательно попробуйте разнообразить свою ленту чем-то похожим во Всемирный день фотографии.
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