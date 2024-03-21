Гурман: не ждите новые iPad 26 марта

Фархад
MacRumors

На днях один из авторитетных инсайдеров под ником Instant Digital сообщил, что Apple анонсирует новые планшеты в следующий вторник, 26 марта. А сегодня журналист Bloomberg Марк Гурман опроверг это утверждение.

Отметим, что Гурман не поделился какими-либо подробностями и даже не назвал другую дату. При этом он же сам говорил о запуске новых моделей iPad Pro и iPad Air в конце марта или начале апреля. Он уверен, что релиз новых планшетов совпадёт с выходом обновлённой версии iPadOS 17.4.

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Также интересно, что глава аналитической компании DSCC Росс Янг недавно говорил об ограниченной партии 11-дюймовых iPad Pro. По его словам, на старте эта модель может оказаться в дефиците, но уже к концу апреля поставщики наладят темпы производства нужных панелей.

Помимо обновленных моделей iPad Pro с OLED-дисплеями и iPad Air, Apple планирует представить новую клавиатуру Magic Keyboard и Apple Pencil 3.
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Источник:
Mark Gurman
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