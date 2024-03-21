«Хорошая попытка». Apple напомнила о самой полезной функции Face ID в iPhone

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Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом iPhone 15, в котором наглядно показала пользу от одной из самых крутых функций Face ID.В 30-секундном ролике нам показали, что девушка оставила свой iPhone 15 на обеденном столе и отошла в другую комнату. После звука уведомления iMessage любопытные члены семьи несколько раз попытались разблокировать устройство, чтобы прочитать сообщение, но Face ID «защитил» переписку девушки.Если вы вдруг отключили опцию блокировки предпросмотра, обязательно включите её. Найти её можно в меню «Настройки» > «Уведомления» > «Показ миниатюр» и выберите «Без блокировки».