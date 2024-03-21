«Хорошая попытка». Apple напомнила о самой полезной функции Face ID в iPhone

Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом iPhone 15, в котором наглядно показала пользу от одной из самых крутых функций Face ID.
В 30-секундном ролике нам показали, что девушка оставила свой iPhone 15 на обеденном столе и отошла в другую комнату. После звука уведомления iMessage любопытные члены семьи несколько раз попытались разблокировать устройство, чтобы прочитать сообщение, но Face ID «защитил» переписку девушки.
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