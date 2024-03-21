Курьер наворовал iPhone на миллион долларов. Он раздал долги, купил дом, но не перестал красть

Фархад
The Information

Сотрудника курьерской службы UPS из Виннипега, Канада, обвинили в краже гаджетов Apple на сумму более $1,3 млн и последующей их перепродаже с целью получения прибыли.

Местные медиа сообщают, что Орвилл Бельтрано украл около 866 гаджетов Apple со склада, где он работал с 2013 года. Все устройства он продавал на местных сайтах с бесплатными объявлениями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Полиция изучила банковские операции Бельтрано и выяснила, что с сентября 2023 года по январь 2024 года он положил на свои счета более $232 000. За свою «карьеру» он успел купить дом за $680 000, хэтчбек Audi за $60 000 и драгоценности на сумму более $9000.

UPS уволила его 22 января и в тот же день Бельтрано арестовала полиция. Ему уже предъявлены несколько обвинений в краже. Ну а в качестве подтверждений UPS предоставила записи со скрытых камер, на которых всё зафиксировано. В январе 2024 года Бельтрано вынес более 120 iPhone за одну смену.

Скорее всего, прокуратура арестует его дом, денежные средства, банковские счета и автомобиль.
12
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Хорошая попытка». Apple напомнила о самой полезной функции Face ID в iPhone
Новые iPad Pro получат версии с матовыми экранами, но за отдельную плату
Рамки в новых iPad Pro станут рекордно тонкими

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4305
Mers
Жадность фраера сгубила.
2 часа назад в 10:52
#