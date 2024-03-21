Курьер наворовал iPhone на миллион долларов. Он раздал долги, купил дом, но не перестал красть

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Сотрудника курьерской службы UPS из Виннипега, Канада, обвинили в краже гаджетов Apple на сумму более $1,3 млн и последующей их перепродаже с целью получения прибыли.Местные медиа сообщают, что Орвилл Бельтрано украл около 866 гаджетов Apple со склада, где он работал с 2013 года. Все устройства он продавал на местных сайтах с бесплатными объявлениями.Полиция изучила банковские операции Бельтрано и выяснила, что с сентября 2023 года по январь 2024 года он положил на свои счета более $232 000. За свою «карьеру» он успел купить дом за $680 000, хэтчбек Audi за $60 000 и драгоценности на сумму более $9000.UPS уволила его 22 января и в тот же день Бельтрано арестовала полиция. Ему уже предъявлены несколько обвинений в краже. Ну а в качестве подтверждений UPS предоставила записи со скрытых камер, на которых всё зафиксировано. В январе 2024 года Бельтрано вынес более 120 iPhone за одну смену.Скорее всего, прокуратура арестует его дом, денежные средства, банковские счета и автомобиль.