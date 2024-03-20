Новые iPad Pro получат версии с матовыми экранами, но за отдельную плату

Китайский инсайдер под ником Instant Digital раскрыл в Weibo интересные подробности о будущих моделях iPad Pro.
По словам источника, Apple будет продавать новые iPad Pro в версиях с матовыми OLED-дисплеями в дополнение к стандартному глянцевому стеклу. Скорее всего, компания объяснит пользу таких экранов высокой степенью блокировки синего света, помогающую снизить нагрузку на глаза при долгом использовании планшетов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Стоит отметить, что Apple уже насколько лет продаёт мониторы Pro Display XDR и Studio Display с матовыми дисплеями (стекло с нанотекстурой). Однако многие пользователи недовольны такими экранами, поскольку покрытие не только уменьшает блики, но также делает изображение более тусклым и размытым.
Теперь остаётся дождаться официального анонса новых iPad.