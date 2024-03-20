Новые iPad Pro получат версии с матовыми экранами, но за отдельную плату

Фархад
iPad

Китайский инсайдер под ником Instant Digital раскрыл в Weibo интересные подробности о будущих моделях iPad Pro.

По словам источника, Apple будет продавать новые iPad Pro в версиях с матовыми OLED-дисплеями в дополнение к стандартному глянцевому стеклу. Скорее всего, компания объяснит пользу таких экранов высокой степенью блокировки синего света, помогающую снизить нагрузку на глаза при долгом использовании планшетов.

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Стоит отметить, что Apple уже насколько лет продаёт мониторы Pro Display XDR и Studio Display с матовыми дисплеями (стекло с нанотекстурой). Однако многие пользователи недовольны такими экранами, поскольку покрытие не только уменьшает блики, но также делает изображение более тусклым и размытым.

Теперь остаётся дождаться официального анонса новых iPad.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Артем Художник
+37
Артем Художник
Блиииин, с матовой пленочкой 🍎 iPad вообще уютный становится, особенно когда рисуешь 🎨🖍️
Сегодня в 18:25
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+256
Gandalf2021 Артем Художник
Проще наклеить такую плёнку с Алиэкспресс)) будет раз в 100 дешевле и экран защищает)
2 часа назад в 19:23
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