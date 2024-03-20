Новые iPad Pro получат версии с матовыми экранами, но за отдельную плату

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Китайский инсайдер под ником Instant Digital раскрыл в Weibo интересные подробности о будущих моделях iPad Pro.По словам источника, Apple будет продавать новые iPad Pro в версиях с матовыми OLED-дисплеями в дополнение к стандартному глянцевому стеклу. Скорее всего, компания объяснит пользу таких экранов высокой степенью блокировки синего света, помогающую снизить нагрузку на глаза при долгом использовании планшетов.Стоит отметить, что Apple уже насколько лет продаёт мониторы Pro Display XDR и Studio Display с матовыми дисплеями (стекло с нанотекстурой). Однако многие пользователи недовольны такими экранами, поскольку покрытие не только уменьшает блики, но также делает изображение более тусклым и размытым.Теперь остаётся дождаться официального анонса новых iPad.