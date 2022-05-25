Велосипед

Harley-Davidson выпустил необычный электровелосипед. Сложно не захотеть его

Александр


Бренд Harley-Davidson Serial 1 представил новую модель электровелосипеда. Она получила название Bash/Mtn.

Велосипед Bash/Mtn позиционируется как горный, хотя и лишён амортизаторов, то есть это ригид с жёсткой вилкой и без задней подвески. Разработчики утверждают, что это не проблема, поскольку неровности на дороге гасятся подседельным штырём SR Suntour NCX, в который встроен воздушный амортизатор с ходом 50 мм. Отсутствие амортизаторов на вилке и раме должно повышать накат, кроме того — велосипедисту не нужно настраивать и обслуживать подвеску.

У велосипеда алюминиевая рама, в которую встроен аккумулятор и электронная начинка, дисковые тормоза с гидравлической трансмиссией и покрышки Michelin с агрессивным внедорожным покрытием.

Модель Bash/Mtn будет продаваться за 3999 долларов (около 242 тысяч рублей). Электровелосипед выпустят ограниченным тиражом — всего 1050 экземпляров. Он будет продаваться в США и Европе.
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