Harman Kardon выпустит 3 Bluetooth-колонки в честь своего юбилея

Harman Kardon Aurora Studio 4

Harman Kardon Go+Play 3

Harman Kardon Luna

Цена и доступность

Harman Kardon Aurora Studio 4 — 360 долларов (~33 тысячи рублей);

Harman Kardon Go+Play 3 — 380 долларов (~35 тысяч рублей);

Harman Kardon Luna — 195 долларов (~18 тысяч рублей).

Компании стукнуло 70 лет. В честь дня рождения были анонсированы сразу три беспроводных колонки: Aurora Studio 4, Go+Play 3 и портативная Harman Luna.Линейка Aurora Studio — это яркий образец современного дизайна и флагманского звука. Aurora Studio 4 — первый гаджет от Harman Kardon созданный из переработанных материалов с подобными характеристиками. За бас отвечает направленный вниз 132-мм динамик, в сочетании с массивом из 6 дополнительных источников звука. По заявлению компании, такая конструкция высокую детализацию с пространственным звучанием. А 324 отдельных кристалла в нижней части прозрачного корпуса плавно загораются в такт музыке.Визуально колонка является прямым потомком SoundSticks — аудиосистемы, разработанной Джонни Айвом — бывшим дизайнером Apple. Он использовал тот же прозрачный дизайн и уделял внимание техническим характеристикам.Go+Play 3 — это Bluetooth-колонка со стандартным полукруглым дизайном. Корпус изготовлен из алюминия, динамики закрывает текстильный кожух, а верхняя панель из закаленного стекла оснащена сенсором. За звук отвечают трехполосные стереодрайверы и открытый, направленный вниз басовый динамик. Новинка может автоматически подстраиваться под окружающий шум для обеспечения оптимальной производительности. Автономность Go+Play 3 составляет всего 8 часов. Также есть возможность объединить два устройства для более объемного звучания.Несмотря на компактные размеры Luna, портативная Bluetooth-колонка является одним из лучших предложений на рынке беспроводного аудио. Он обеспечивает до 12 часов работы от одного заряда и защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Как и Go+Play 3 новинка поддерживает сопряжение с аналогичной колонкой.Дата поступления новинок в продажу намечена на 15 сентября 2023 года.