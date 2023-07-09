Apple готовится к анонсу iMac с приличной диагональю экрана

Фархад
iMac
Концепт: Saad Ism.

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о будущей модели iMac с дисплеем больше 30 дюймов.

Гурман получил в своё распоряжение внутренние документы компании, в которых описан моноблок с 32-дюймовым экраном. Тем не менее Apple пока «экспериментирует» с диагональю и может изменить её до релиза устройства. Инсайдер добавил, что большой iMac может выйти ближе к концу 2024 года, поскольку разработка всё ещё находится на ранней стадии.

Apple также работает над новой версией 24-дюймового iMac с чипом M3, который станет одним из первых устройств на новом поколении чипсетов. Его релиз ожидается «в начале следующего года». Вероятно, речь идёт о мартовской презентации Apple 2024 года. Примечательно, что обновлённый 24-дюймовый iMac на чипе M1 компания представила в марте 2021 года.
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Источник:
9to5Mac
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