Легендарный плеер Winamp возвращается на смартфоны. Что он умеет?
Артем Фунтиков —
Фото: Winamp
Бета-версию приложения для Android и iOS уже тестируют в закрытом режиме. Об этом компания Llama Group сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте.
Winamp — популярный музыкальный плеер для ПК был очень популярен в конце в конце 90-х годов, благодаря удобной фунции составления плейлистов, ярким визуализациям и возможности кастомизации внешнего вида. В 2010 году разработчики уже пытались перенести проигрыватель на смартфоны, но вскоре приложение было удалено из Google Play.
Одной из функций обновлённого Winamp станет доступ к стриминговому музыкальному сервису Fanzone, который стартовал весной этого года. Платформа позволяет исполнителям напрямую взаимодействовать с поклонниками и предлагать им подписку на свои композиции по цене $1. Также исполнители могут публиковать на своей странице сообщения, как в социальных сетях.
Кроме этого, мобильный Winamp сможет находить все треки со смартфона владельца и составлять из неё плейлисты. Композиции, загруженные из других источников, можно будет смешать с музыкой исполнителей из подписок. Как сообщает Llama Group, цель «возрождения» Winamp — привлечь до 250 миллионов пользователей.
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