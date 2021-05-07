





Известно, что компания Huawei готовит собственную операционную систему HarmonyOS, которая должна заменить Android. Энтузиасты уже могут установить её бета-версию на некоторые модели устройств, и благодаря этому появились познавательные сравнения HarmonyOS с Android и iOS.В первом видео сравнивается работа Huawei Mate X2 на базе HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 с Huawei Mate 40 Pro, на котором установлена оболочка EMUI 11, основанная на Android 10. Пользователь синхронно запускал на смартфонах одни и те же приложения, и не было заметно особых различий ни в интерфейсе системы, ни в скорости запуска приложений. Это не удивляет, ведь в HarmonyOS для обеспечения полной совместимости с приложениями и играми для Android используются нативные фреймворки и часть кода операционной системы Google. В то же время инженеры Huawei оптимизировали свою ОС под смартфоны компании, поэтому стабильность и время автономной работы должны увеличиться.Сравнение HarmonyOS с iOS получилось ещё более интересным. Здесь используется Mate 40 Pro с той же сборкой HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 и iPhone 11 с iOS 14. И если по скорости работы системного интерфейса смартфоны почти не отличаются, то запуск приложений в HarmonyOS в большинстве случаев происходит заметно быстрее, чем в iOS. Из этого можно сделать вывод, что HarmonyOS будет намного комфортнее в использовании.Релизная версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов флагманских серий Mate 30 и Mate 40 будет выпущена в начале июня и сначала появится в Китае, а затем разработчики адаптируют её для других стран. Пользователи смогут по желанию либо оставить Android, либо установить обновление и перейти на новую операционную систему.