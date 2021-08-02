Honor 20

Компания Huawei выпустила релизную сборку операционной системы HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов Honor. Установить её можно на следующие модели: Honor 30, Honor 30 Pro, Honor Play 4 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor Magic2, Honor V30, Honor V20, Honor V6.

HarmonyOS 2.0 заменяет собой Android-оболочку EMIU и, как отмечают пользователи, оживляет старые модели смартфонов. Те устройства, которые с трудом тянули EMIU и приложения, начинают «летать». Операционная система Huawei показывает более высокую производительность в играх и приложениях, более экономично расходует ресурсы, а также увеличивает время автономной работы устройств.

Официальный выпуск HarmonyOS 2.0 произошёл 2 июня, к настоящему моменту у этой платформы более 40 миллионов пользователей, в основном в Китае. В скором времени Huawei выпустит сборки HarmonyOS для нескольких десятков моделей, в том числе относительно старых смартфонов и планшетов.

Мы уже успели ознакомиться с HarmonyOS 2.0. Наш обзор этой операционной системы можно найти здесь.



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Источник:

GizChina GizChina

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