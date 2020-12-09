На AliExpress продолжается предновогодняя распродажа, которая продлится до 12 декабря. Полезные промокоды вы можете забрать из подборки со смартфонами, а посмотреть аксессуары для мобильных телефонов и консолей со скидками можно здесь. В этой заметке мы собрали интересные наушники и сопутствующие товары.
Наушники Xiaomi Air 2 SE Mi от 1900 р.
Наушники в форм-факторе вкладышей обеспечивают 4 часа воспроизведения, а этот показатель увеличивается до 14 часов вместе с кейсом. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, технологии LHDC и системы шумоподавления для разговоров.
Накладки из пенки от 493 р.
Есть категория людей, которым не нравятся силиконовые насадки наушников. Специально для них предусмотрены накладки из качественной пенки с эффектом памяти. Они комфортно сидят в ушах и улучшают пассивное шумоподавление.
Наушники EDIFIER X3 от 1815 р.
Эти беспроводные наушники защищены от влаги по стандарту IPX5, а еще они поддерживают Bluetooth 5.0 и кодек AptX. Имеется функция сенсорного управления, а срок автономной работы с кейсом составляет до 24 часов.
Противоскользящий кейс Baseus для AirPods Pro от 224 р.
Незаменимый аксессуар для пользователей, у которых часто выскальзывает из рук кейс наушников AirPods Pro. Кейс доступен в трех цветах: зеленый, черный и серы.
Наушники QCY T5 от 1354 р.
Перед вами беспроводные наушники с низким показателем задержки, показатель которой составляет до 65 мс в игровом режиме. Они поддерживают Bluetooth 5.0 и кодек AAC. 6-миллиметровые драйверы обеспечивают глубокие басы, а время воспроизведения составляет до 25 часов с зарядным кейсом.
Наушники Tronsmart Onyx Ace от 1995 р.
Еще одни наушники в нашей подборке с форм-фактором вкладышей. Этот гаджет поддерживает Bluetooth 5.0 и APTX. По словам производителя, время автономной работы составляет до 24 часов воспроизведения с зарядным футляром. Для зарядки используется порт USB-C.
Наушники Anker Soundcore Life Q20 от 4020 р.
Не обошлось и без полноразмерных наушников. Модель Soundcore Life Q20 от Anker отмечена значком Hi-Res Audio. Технология BassUp обеспечивает прокачку низких частот. Также имеется система активного шумоподавления, а время воспроизведения от одного заряда составляет до 40 часов.
Наушники Tronsmart Spunky Beat от 2078 р.
Одна из самых популярных моделей TWS-наушников на AliExpress. У продавца более 10000 заказов и 5000 отзывов, а средняя оценка гаджета — 4,8. Модель защищена от брызг по стандарту IPX5, а еще у них имеется сенсорное управление.
Наушники Anker Soundcore Liberty Neo от 2690 р.
TWS-наушники от известного бренда в звуке Anker. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX7, а срок автономной работы составляет до 15 часов с зарядным кейсом. Глубокие и качественные бассы обеспечивает фирменная технология BassUp.
Наушники AirPods Pro от 17 290 р.
Завершаем нашу подборку наушниками от Apple. Прямо сейчас гаджет в официальном магазине «МегаФона» на AliExpress можно урвать за 17 290 р. Для этого нужно применить купон продавца и промокод AENG1700. Рекомендуем поторопиться, товарные запасы буквально тают на глазах.
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