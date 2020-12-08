На AliEpress продолжается предновогодняя распродажа. Акция продлится до 12 декабря. В этой заметке мы собрали 13 полезных аксессуаров для смартфонов и консолей. Полезные промокоды, которые помогут дополнительно снизить стоимость товаров, вы можете забрать в предыдущей публикации. Не забывайте проверять наличие купонов у продавцов, они позволяют получить дополнительную скидку.
Зарядная док-станция для контроллеров DualSense от 1 756 р.
Бюджетная альтернатива оригинальному доку. Незаменимый аксессуар для владельцев двух контроллеров DualSense для PlayStation 5.
Кабель-органайзер от 62 р.
Если на вашем рабочем столе или тумбе для ТВ куча спутанных проводов, этот кабель органайзер поможет навести порядок. С помощью это аксессуара можно сделать аккуратные скрутки.
Силиконовый чехол для геймпада Xbox Series X|S от 377 р.
Отличный способ продлить жизнь своему геймпаду. В комплекте идут две насадки для стиков. Аксессуар доступен в трех цветах: черный, красный и голубой.
Bluetooth-трекер от 115 р.
Повесьте эту штуку на ключи, чтобы забыть об их поиске. А еще этот трекер можно закрепить на ошейнике домашнего животного. В устройстве используется Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением.
Силиконовые накладки для контроллеров от 145 р.
Этот небольшой, но очень полезный аксессуар может значительно прокачать геймпад вашей консоли. С помощью этих накладок можно повысить уровень удобства сцепления стиков с кончиками пальцев. На ваш вкус 8 цветов: оранжевый, красный, серый, синий, зеленый, черный, желтый и фиолетовый.
Пауэрбэнк на 20000 мАч от 755 р.
Устройство в удобном форм-факторе без острых углов. Его ёмкости хватит, чтобы не один раз зарядить смартфон до упора. Имеется возможность доставки со складов из России, а еще у продавца уже более 4500 отзывов на этот гаджет.
USB-хаб для Xbox Series X от 1 120 р.
Отличное решение, которое предусмотрено для установки Xbox Series X в вертикальном режиме. Четыре дополнительных USB-порта не будут лишними. А еще это устройство отлично вписывается в дизайн консоли от Microsoft.
Алюминиевая подставка для смартфона или планшета от 279 р.
Оборудуйте специальное место для своего любимого гаджета. Есть вариант в черном цвете, а еще доставка с российского склада.
Чехол для iPhone с защитной шторкой от 189 р.
Защити объектив своего айфона с помощью этого чехла. Удобная заглушка поможет избежать царапин и прочих не приятностей. У продавца в наличии есть версии для iPhone, начиная с 6-го и заканчивая двенадцатым.
Магнитный держатель для смартфона в авто от 92 р.
Эта штука поможет закрепить смартфон на вентиляционном отверстии.
Универсальный адаптер от 3 625 р.
Это устройство с поддержкой функции быстрой зарядки позволяет заряжать одновременно три устройства. «На выход» предусмотрено три порта: 2 USB-С и один USB-A. Избавьтесь с помощью этой штуки от зоопарка адаптеров.
Металлический браслет для Xiaomi Mi Band от 346 р.
Если вас бесят силиконовые ремешки фитнес-браслетов, то попробуйте заменить их на металлический. Этот для Mi Band в черном цвете смотрится очень достойно, а еще у продавца есть возможность отправки с российского склада.
Беспроводной трекер от 1 267 р.
Набор беспроводных трекеров с пультом дистанционного управления. Используйте эти аксессуары для поиска ключей, бумажника, сумок или домашних животных.
Кусачки для ногтей от Xiaomi за 235 р.
Оказывается Xiaomi делает и такие штуки. Незаменимый аксессуар для тех, кто в ближайшее время не планирует охотиться и лазить по деревьям с помощью своих ногтей.
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