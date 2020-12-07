На AliExpress сегодня стартовала предновогодняя распродажа. Акция продлится до 12 декабря. В этой заметке мы собрали полезные промокоды и смартфоны от Xiaomi, Realme, OnePlus и Huawei со скидками.
POCO X3 от 15 774 р. с купоном продавца и промокодомПромокод: SKAZKA
Этот смартфон работает на базе процессора Snapdragon 732G, а еще у него экран 120 Гц. Помимо этого, устройство оснащается квадрокамерой 64 МП и аккумулятором на 5160 мАч с технологией быстрой зарядки LiquidCool 33 Вт. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.
realme 6 Pro от 16 409 р. с купоном продавца и промокодомПромокод: SKAZKA
Устройство с процессором Snapdragon 720G оснащается квадрокамерой с разрешением основного датчика 64 МП. Смартфон также получил аккумулятор на 4300 мАч и 8 ГБ оперативной памяти. Производитель оснастил гаджет плавным экраном 90 Гц. А еще у него двойная фронталка для крутых селфи.
Xiaomi Redmi 9A от 11 000 р. с промокодомПромокод: DEDMOROZ
Диагональ экрана Redmi 9A — 6,52 дюйма, а ёмкость батареи составляет 5000 мАч. Работает устройство на базе процессора MediaTek Helio G25, а еще у него 13-мегапиксельная двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта. Что касается памяти, то здесь 2 ГБ оперативной и накопитель на 32 ГБ.
realme 7 от 14 200 р.Этот смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Предусмотрено несколько вариантов на выбор: 6 или 8 ГБ с накопителем на 64 или 128 ГБ. Устройство работает на процессоре Helio G95 Octa Core от MediaTek, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт DartCharge. А еще у него квадрокамера с разрешением основного датчика на 48 МП.
Xiaomi Redmi 7A от 7 000 р. с промокодомПромокод: DEDMOROZ
Это бюджетное устройство с процессором Snapdragon 439, 32 ГБ ОЗУ и хранилищем на 32 ГБ. У него экран с диагональю 5,45 дюйма, батарея на 4000 мАч и 13-мегапиксельная камера.
POCO M3 от 11 000 р. с промокодомПромокод: MOROZ
Новинка этого года от Xiaomi под брендом POCO. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 662 Octa Core с огромным аккумулятором на 6000 мАч. Что касается памяти, то здесь 4 ГБ оперативной и накопитель на 64 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 48 МП.
Xiaomi Black Shark 3 от 31 000 р.Геймерский смартфон от Xiaomi с мощным чипом Snapdragon 865, а еще у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. Разрешение основного датчика тройной камеры с искусственным интеллектом составляет 64 МП. Аккумулятор на 4720 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 65 Вт. Устройство может работать в сетях пятого поколения (5G).
OnePlus 7 Pro от 38 000 р.Прошлогодний хит от OnePlus с изогнутым экраном 6,67 дюйма и отсутствием вырезов, а этого удалось достичь за счет конструкции выезжающей селфи-камеры. Что касается начинки, то перед вами бескомпромиссное флагманское устройство: процессор Snapdragon 855, тройная камера с разрешением основного сенсора 48 МП и аккумулятор 4000 мАч.
Huawei P40 Pro от 61 000 р.Устройство с самой крутой камерой в нашей подборке. Если вы готовы мериться с отсутствием официальной поддержки сервисов Google ради достойных фотографий, то вам определенно стоит обратить внимание на этот смартфон. Кстати он до сих пор удерживает третье место в рейтинге DxOMark с результатом 136 баллов. P40 Pro оборудован процессором Kirin 990 с поддержкой 5G, 90-герцовым экраном 6,58 дюйма и батареей на 4200 мАч.
realme C3 от 8 300 р. с промокодомПромокод: DEDMOROZ
Бюджетник от realme с процессором Helio G70 от MediaTek, 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 5000 мАч и тройной камерой с разрешением основного датчика 12 МП. Имеется возможность установки одновременно двух SIM-карт и одной карты памяти microSD.
Не забудьте проверять у продавцов наличие купонов, которые помогут дополнительно снизить стоимость товаров. А еще мы подготовили для вас подборку промокодов к предновогодней распродаже:
Для России и СНГ
- DOBROTA — скидка 100 рублей при заказе от 1000 рублей
- SNEZHOK — скидка 150 рублей при заказе от 2000 рублей
- SANTA — скидка 300 рублей от 4000 рублей
- DEDMOROZ — скидка 500 рублей при заказе от 5500 рублей
- MOROZ — скидка 800 рублей при заказе от 8800 рублей
- SKAZKA — скидка 1000 рублей при заказе от 12000 рублей
- CHUDO — скидка 1400 рублей при заказе от 18000 рублей
- DOBRO — скидка 1700 рублей при заказе от 22000 рублей
- REGALO3 — скидка 3 евро при заказе от 30 евро
- REGALO7 — скидка 7 евро при заказе от 70 евро
- REGALO8 — скидка 8 евро при заказе от 80 евро
- REGALO12 — скидка 12 евро при заказе от 120 евро
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