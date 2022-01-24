





Сайт 9to5mac опубликовал очень интересный концепт. В статье показано, как можно превратить смарт-колонку HomePod mini от Apple в гораздо более красивый, полезный и функциональный гаджет.Главное изменение: вместо экрана с однообразной анимацией колонке «добавили» полноценный сенсорный экран, назначение которого меняется в зависимости от сценариев использования. Он может служить в качестве часов со сменными циферблатами, номеронабирателя, регулятора освещения, медиаплеера с удобными элементами управления и т. п.





Пользователь мог бы сочетать голосовое взаимодействие с колонкой и управление её возможностями с помощью такого экрана, то есть запускать приложения можно не с домашнего экрана, а голосовыми командами. А поскольку колонку можно соединить с другими гаджетами умного дома, то сценариев использования её экрана могло бы быть очень много.



Интерфейс, который отображался бы на HomePod mini, может быть примерно таким же, как у Apple Watch (тем более, что эти гаджеты роднит круглый экран, а в корпусе колонки гораздо больше места для размещения начинки, обеспечивающий более высокую производительность). Создатели концепта считают, что Apple вполне могла бы выпустить примерно такую версию HomePod mini. Они также показали, как эта колонка выглядела бы в более яркой расцветке.











