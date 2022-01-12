WhatsApp перевел тестирование плеера голосовых сообщений в глобальный статус. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.
Сотрудники WABetaInfo занимаются исследованием официальных обновлений и свежих бета-версий WhatsApp и оперативно рассказывают обо всех находках. В этот раз они обнаружили, что мессенджер запустил глобальное прослушивание голосовых сообщений для всех бета-тестеров приложения для iOS.
Эта функция называется «глобальным прослушиванием», так как она позволяет воспроизводить голосовые сообщения без остановок внутри WhatsApp. Например, если вам пришло длинное голосовое, вы можете включить его и спокойно покинуть чат — воспроизведение будет продолжено в фоне, а в верхней части экрана появится специальная панель управления. Пока сообщение не закончится, вы можете заходить в любые чаты и продолжать общаться текстом с другими пользователями — плеер всегда будет наверху и воспроизведение не остановится.
Первый этап выборочного тестирования этой фишки на iOS началось около двух месяцев назад. Тогда ее смогла попробовать только небольшая часть бета-тестеров. С последней бета-сборкой WhatsApp разворачивает эту функцию для всех желающих ее попробовать. Скорее всего, она попадет в официальный релиз в ближайшие пару недель.
Что касается версии WhatsApp для Android, то тестирование тоже ведется, но для большинства девелоперов глобальное прослушивание голосовых сообщений всё еще недоступно. Неизвестно, когда эта фишка будет выпущена для Android, и появится ли она вообще.
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