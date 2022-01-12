На сайте Apple вновь появилась в наличии «Салфетка для дисплея». Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Во время первого старта продаж салфетки для дисплея от Apple этот товар наделал много шума. Из-за своей довольно странной ценовой политики этот кусочек материи стал международным мемом и породил множество хайпа и шуток. Илон Маск посоветовал купить «яблотряпку», а iFixit сняли разбор салфетки, как они делают с каждой новинкой Apple.
Но самое любопытное: несмотря на цену, «яблочная» салфетка для дисплея разлетелась по миру в считанные дни. Спустя неделю после появления её было уже не достать; срок доставки варьировался от 3 до 6 недель, а потом она и вовсе перешла в статус «нет в наличии».
Теперь «Салфетку для дисплея» от Apple снова можно купить, в том числе и в России. Официальный магазин указывает срок доставки 1-3 рабочих дня — если собирались покупать её, то сейчас самое время (нет). К слову, если вы не уверены, нужна ли вам Apple-тряпка, то есть возможность поговорить об этом со службой поддержки — просто нажмите на ссылку под кнопкой «Корзина».
Ранее мы рассказали о новом продукте Apple — наушниках Beats Fit Pro. Они уже появились на сайте и начнут продаваться в конце января — эта модель вполне способна заменить AirPods Pro.
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Снова кликбейтный заголовок.
В тексте всё описано.
Не однозначный товар да, но не скандальный.