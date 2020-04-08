Honor собирается представить свой следующий флагманский смартфон Honor 30 на мероприятии в Китае 15 апреля. В преддверии официального анонса президент компании Чжао Мин поделился несколькими официальными изображениями устройства в социальной сети Weibo.





К сожалению, на рендерах демонстрируется только задняя часть смартфонов, но зато эти изображения дают четкое представление о модуле основной камеры, которая очень сильно похожу на систему Huawei P40 Pro. Ожидается, что Honor 30 Pro получит крупную матрицу 1 / 1,28 дюйма на 50 МП. Если верить слухам, модуль получить систему фокусировки Octa PD и телеобъектив с конструкцией «перископ».



В последних утечках сообщалось, что смартфон будет оснащен 6,57-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, батареей с емкостью 3 900 мАч, 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. Работать, скорее всего, устройство будет под управлением процессора Kirin 990 5G.