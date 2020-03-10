



Бренд Honor анонсировал обновление EMUI 10 с оболочкой Magic UI 3.0 на базе Android 10 для смартфонов Honor View 20, Honor 20 и Honor 20 Pro. Апдейт будет выпущен 15 марта 2020 года.



Разработчики Honor также сообщили, что оболочка Magic UI 3.0 проходит внутреннее тестирование на смартфонах Honor 10 Lite, Honor 20 Lite, Honor 8X, Honor 9X Pro, Honor V10 и Honor 10. Очевидно, что эти смартфоны тоже обновятся, однако неизвестно, когда это произойдёт.



Выпуск этого обновления удивителен тем, что Google запрещено сотрудничать с компанией Huawei, которой принадлежит бренд Honor. Тем не менее, им каким-то образом удалось договориться и подготовить обновление. Правда, неизвестно, будет ли оно включать в себя сервисы и приложения Google или их придётся устанавливать дополнительно.



Оболочка Magic UI 3.0 внешне и функционально не отличается от EMUI 10 со смартфонов Huawei, хотя имеет другой номер сборки. Она содержит все особенности и нововведения Android 10, а также предлагает пользователям смартфонов Honor фирменные приложения и настройки. Дизайн оболочки был кардинально переработан, поэтому сразу после установки обновления пользователю может показаться, что перед ним совершенно новый смартфон. В интерфейсе применяются основные принципы журнальной вёрстки, например, разделение на заголовки, подзаголовки и колонки.



Яркие цвета в оформлении интерфейса операционной системы почти не используются, большинство элементов выполнены в спокойных тонах, не раздражающих глаза. В прошивке также реализована тёмная тема, которая применяется не только в системных разделах, но также автоматически в некоторых приложениях. Часам и календарю добавлено несколько визуальных тем, в том числе для использования с функцией Always on Display, которая позволяет выводить время и уведомления на выключенный экран.



Среди прочих нововведений в Magic UI 3.0: использование файловой системы EROFS и технологии GPU Turbo 3.0, которые ускоряют запуск и работу приложений и игр, а также переключение между ними. Смартфоны получают поддержку Multi-screen для беспроводного соединения с компьютером. Благодаря этому, пользователь может зеркалировать происходящее на смартфоне на экране ноутбука или компьютера, копировать файлы с одного устройства на другое без кабеля, а также принимать SMS-сообщения на компьютере и отвечать на них. Кроме того, в новых оболочках реализованы все нововведения, которые предлагает Android 10.



Обновление может вызвать несколько проблем, например, перестают работать некоторые банковские приложения. Перед установкой Magic UI 3.0 стоит уточнить в банке, услугами которого вы пользуетесь, совместимо ли его мобильное приложение с Android 10. Также известно, что смартфоны с Magic UI 3.0 могут без видимых причин терять связь со смарт-часами Samsung. Кроме того, на некоторых устройствах в игре PUBG Mobile может наблюдаться снижение частоты обновления кадров, из-за чего игра будто бы притормаживает.







