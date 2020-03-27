



Бренд HONOR представил новый недорогой смартфон по HONOR 8A Prime. Новинка оснащена FullView-экраном диагональю 6,09 дюйма с разрешением HD и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, модулем NFC для быстрых покупок и аудиосистемой с технологией SmartPA для качественного звучания.



HONOR 8A Prime оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MT6765 и батареей ёмкостью 3020 мАч с функцией умного энергосбережения. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев на задней поверхности корпуса и функция распознавания лица для разблокировки смартфона.



HONOR 8A Prime получил 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8 и HDR-режимом, что позволяет создавать качественные фотографии даже в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера 8 МП с режимом экранной вспышки, эквивалентной LED-лампе кольцевого освещения, а также усовершенствованный режим «Украшение» на базе искусственного интеллекта позволяют получать качественные селфи в различных условиях освещения.







HONOR 8A Prime поддерживает работу двух SIM-карт, а также предлагает 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Смартфон имеет независимый слот для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объём данных.



Новинка доступна по цене 9 990 рублей в официальном интернет-магазине HONOR в изумрудно-зеленом, полночном черном и темно-синем цветах корпуса.







