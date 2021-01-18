Honor V40

В скором времени бренд Honor покажет новый флагманский смартфон Honor V40. В китайской блогосфере появилась подробная информация об этой новинке, а инсайдеры выложили как пресс-рендеры, так и живые фотографии устройства.

Что касается характеристик, Honor V40 получил экран диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран сканером отпечатков, процессор MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, трёхмодульную основную камеру (50 + 8 + 2 Мп) и двойную фронтальную камеру (32 + 16 Мп). Ёмкость аккумулятора пока неизвестна, сообщается лишь, что смартфон поддерживает 66-ваттную проводную и 45-ваттную беспроводную зарядку.
На некоторых снимках Honor V40 сравнивается с выпущенным недавно флагманом Huawei Mate 40 Pro.
На Honor V40 установлен Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0 без поддержки сервисов Google (они заменены сервисами и приложениями Huawei). Также сообщается, что смартфон поддеерживает технологию GPU Turbo X, которая обеспечивает увеличение производительности процессора и видеочипа в требовательных играх для максимальной плавности изображения и полного отсутствия «тормозов».
Изначально предполагалось, что Honor v40 будет представлен 18 января, однако дата презентации сместилась на 22 число. Смартфон будет стоить около 615 долларов. Позже он может выйти в продажу за пределами Китая под другим названием — скорее всего, Honor 40.


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