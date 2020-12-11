По данным китайских инсайдеров, бренд Honor собирается пойти на неожиданный и довольно смелый эксперимент. Она впервые выпустит несколько версий флагманского смартфона, каждая из которых будет оснащена процессорами разных производителей.
Различные модификации Honor V40 получат процессоры разработки MediaTek, Samsung, Qualcomm и Huawei.
В базовой модели Honor V40 будет применяться процессор Dimensity 1000+ от MediaTek, в Honor V40 Pro поставят Exynos 1080 от Samsung, Honor V40 Pro+ получит Snapdragon 888 от Qualcomm, а в Honor V40 Commemorative Edition будет применяться Kirin 9000 от Huawei.
Такой подход позволит Honor разделить модификации нового флагмана на несколько ценовых категорий — от средней до максимально дорогой. В представлении потребителей между этими устройствами будет гораздо больше отличий, чем если бы в них были установлены процессоры одного производителя. До сих пор Honor выпускал флагманы с чипами Kirin, но с недавнего времени Huawei не может заказывать их производство у TSMC. Компания заказала большое количество Kirin 9000, но планирует потратить почти все запасы на смартфоны серии Mate 40.
В ноябре компания Huawei объявила о предстоящей продаже бренда Honor за 15 миллиардов долларов. Его новыми владельцами станут участники консорциума из Шэньчжэня, Китай. По замыслу Huawei, такой шаг позволит вывести Honor из-под санкций США и спасти его бизнес по производству смартфонов. Сама компания Huawei с весны 2019 года находится в чёрном списке Министерства торговли, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней.
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