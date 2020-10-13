Принадлежащий компании Huawei бренд Honor готовит к выпуску новый смартфон, причём эта модель будет предназначена эксклюзивно для российского рынка. Сайт Hi-Tech Mail.ru опубликовал живые фотографии предстоящей новинки.
Как называется эта модель, неизвестно, её характеристики тоже пока не раскрываются, но по своему дизайну она напоминает устройства серии Honor 30. От других смартфонов этой линейки её отличает наличие 3,5-милимметрового аудиовыхода в нижней части корпуса. У Honor 30 и Honor 30 Pro+ такого разъёма нет, а у Honor 30i он расположен сверху. Судя по внешнему виду кнопки питания, в неё встроен сканер отпечатков пальцев. У топовых моделей этой серии такой датчик размещается в экране.
Примечательно, что инсайдер, сделавший эти снимки, оставил в секрете несколько интересных моментов, а именно — дизайн основной и фронтальной камер. Эти элементы как бы случайно не попали в кадр, хотя вполне могли, из чего становится очевидно, что утечка допущена преднамеренно, чтобы создать некий ажиотаж вокруг новинки, тем более, что Honor не так часто выпускает эксклюзивы для России.
Устройство носит кодовое имя Dingdang (DNN-LX9). В первую очередь этот гаджет появится в России и лишь затем может быть выпущен в других странах. Дата его анонса пока неизвестна.
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