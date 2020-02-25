





На прошедшей в Барселоне онлайн-презентации, посвящённой запуску новых продуктов, генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун призвал разработчиков со всего мира к партнёрству для создания экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). В ходе конференции были продемонстрированы экосистемы Huawei, в том числе виртуальный помощник Huawei Assistant.Huawei будет сотрудничать с компаниями Enetpulse и Teletrader и в текущем году добавит в Huawei Assistant спортивные мероприятия и биржевую информацию от этих изданий. Пользователи по всему миру получат доступ к информации о спортивных событиях локального масштаба и смогут следить за фондовыми рынками на родном языке. Одним свайпом по экрану справа налево пользователи получают доступ к контекстным карточкам с биржевой и спортивной информацией, охватывающим 150 спортивных событий и более 150 биржевых рынков.Когда пользователь нажимает в Huawei Assistant карточку приложения, которое ещё не установлено, он автоматически попадает в фирменный магазин приложений Huawei AppGallery. Это позволяет избежать ручного поиска приложения.С 24 февраля 2020 года Huawei Assistant стал доступен в Huawei AppGallery всем пользователям за пределами Китая. Для доступа к нему нужно обновить смартфон Huawei до EMUI 10.0.Huawei Ability Gallery — унифицированная платформа Huawei для интеграции и дистрибуции приложений, сервисов и контента. Она позволяет разработчикам приложений интегрировать свои продукты и распространять их через все медиаканалы Huawei.Huawei Assistant — один из каналов распространения контента в рамках платформы Huawei Ability Gallery. В будущем Huawei Ability Gallery будет распределять контент и сервисы на все компоненты экосистемы «1+8+N» и будет оптимизирована для поддержки голосовых команд, больших экранов и умных колонок.