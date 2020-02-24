Компания Huawei во время онлайн-презентации в Барселоне представила серию продуктов и новую стратегию, демонстрирующую возможности универсальной цифровой экосистемы.
Продукты, представленные на презентации:
— Смартфон Huawei Mate Xs — развитие линейки складных мобильных устройств, получивший новейшие программные функции и аппаратные компоненты
— Планшет Huawei MatePad Pro — флагманский планшет предлагающий премиальный комфорт и функциональность для широкого спектра сценариев использования
— Роутеры Huawei Wi-Fi AX3 и Huawei 5G CPE Pro 2 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+, обеспечивающие высокоскоростное распределённое подключение к беспроводным сетям.
— Линейка ноутбуков Huawei MateBook на базе процессоров 10-го поколения Intel Core и Windows 10
«Huawei остаётся верна стратегии построения универсальной цифровой экосистемы интеллектуальных продуктов и сервисов. Мы продолжим инвестировать в самые передовые технологии в области процессоров, 5G связи, мобильного ИИ, операционных систем, фотокамер и мультимедийных компонентов, создавая основу для долгосрочного лидерства на рынке. Мы продолжим сотрудничество с разработчиками со всего мира, чтобы ускорить построение универсальной экосистемы. Вместе мы сможем предложить пользователям недоступные ранее возможности и комфорт взаимодействия с цифровыми гаджетами во всех аспектах их повседневной жизни», — сказал генеральный директор Huawei Ричард Ю.Компания Huawei около десяти лет развивает универсальную экосистему цифровых продуктов и сервисов «1+8+N». Основой экосистемы служат технологии Huawei Share и Huawei HiLink, соединяющие различные устройства для создания единой цифровой среды. Помимо инноваций в сфере аппаратного обеспечения, Huawei продолжает строительство экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), которая доступна пользователям через магазин приложений Huawei AppGallery.
2019 год стал непростым для Huawei, однако годовой доход компании в 2019 году вырос на 30% и достиг 67 миллиардов долларов. Объем продаж смартфонов Huawei превысил 240 миллионов штук, что обеспечило компании второе место в мире по производству мобильных устройств. Продемонстрировали быстрый рост и другие продукты, входящие в универсальную экосистему: продажи ПК выросли на 200%, носимых устройств — на 173%, а беспроводных наушников — на 210%.
Смартфон Huawei Mate Xs — это продолжение линейки складных устройств Huawei. Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус.
Huawei Mate Xs — модель, получившая флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G сетей и улучшенные возможности обработки алгоритмов искусственного интеллекта.
В состав камеры Leica входят основной модуль 40 МП, ультраширокоугольный модуль 16 МП, модуль 8 МП с телеобъективом и 3D-модуль, измеряющий глубину сцены. Основная камера смартфона Huawei Mate Xs выполняет роль и фронтальной, что расширяет возможности устройства.
Операционная система EMUI 10.0.1 позволяет Huawei Mate Xs поддерживать многооконный режим, в котором пользователь может открыть на экране сразу два приложения, использовать их одновременно и свободно перетаскивать между ними фрагменты текста, изображения и документы. Чтобы расширить спектр приложений, использующих весь потенциал складного форм-фактора, и ускорить построение универсальной экосистемы, Huawei привлекает к сотрудничеству сторонних разработчиков.
Важную роль в реализации стратегии Huawei «Искусственный интеллект на все случаи жизни» (All-scenario Seamless AI Life strategy) играют маршрутизаторы, клиентское оборудование и коммуникационные модули, которые объединяют экосистему «1+8+N» и обеспечивают безопасный и высокоскоростной доступ к сетям.
Huawei принимает активное участие в разработке стандарта Wi-Fi 6. В настоящее время в рабочую группу по стандартизации IEEE 802.11ax входят пять технических экспертов Huawei, один из которых является председателем группы. Сделав 260 взносов в проект Wi-Fi 6 (802.11ax), то есть 15% от всего количества, компания Huawei стала вторым по значимости участником этого совместного отраслевого проекта.
Используя синергию фирменного чипсета и оптимизации программного обеспечения, Huawei на основе стандарта Wi-Fi 6 разработала стандарт Wi-Fi 6+, который поддерживает сквозную полосу пропускания канала 160 МГц и эксклюзивную динамическую узкополосную технологию Huawei. В совокупности эти достижения позволяют повысить скорость передачи данных по Wi-Fi и зону покрытия.
Во время виртуального запуска Huawei представила новейшие чипсеты с поддержкой Wi-Fi 6+: Gigahome 650 и Kirin W650, разработанные для маршрутизаторов и смартфонов соответственно. Новая серия беспроводных роутеров Huawei Wi-Fi AX3 оснащена чипсетом Gigahome 650, что позволяет её поддерживать двухдиапазонный двухканальный режим передачи (DBDC) на скоростях до 3000 Мбит/с. При использовании вместе с устройством Huawei, которое также поддерживает Wi-Fi 6+, маршрутизаторы Huawei Wi-Fi AX3 обеспечивают лучшее покрытие и скорость передачи, превышающие показатели маршрутизаторов Wi-Fi 6.
Кроме того, Huawei представила новое устройство Huawei 5G CPE Pro 2 с поддержкой Wi-Fi 6+, которое на 30% компактнее своего предшественника. Устройство поддерживает до 11 диапазонов 5G и эксклюзивную технологию Super Uplink компании Huawei, которая значительно повышает скорость загрузки и снижает задержку.
Новый планшет Huawei MatePad Pro станет важным элементом универсальной интеллектуальной экосистемы. Он способен взаимодействовать со смартфонами Huawei, носимыми устройствами и другими гаджетами и играет ключевую роль в реализации функции «Мультискрин», которая обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с несколькими устройствами одновременно.
Huawei MatePad Pro 5G оснащен 10,8-дюймовым HD-дисплеем с поддержкой цветовой палитры DCI-P3, используемой в кинематографии. Ультратонкие рамки экрана обеспечивают самое высокое в мире соотношение площадей экрана и корпуса — 90%. Новейший процессор Kirin 990 обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.
Благодаря EMUI 10, на которой работает Huawei MatePad Pro, его можно подключить к смартфонам Huawei с помощью функции «Мультискрин», входящей в меню технологии Huawei Share. После установки соединения пользователи могут перемещать файлы простым перетаскиванием и управлять обоими устройствами через дисплей планшета.
Возможность совместного использования периферийных устройств позволяет пользователям печатать на смартфоне с помощью клавиатуры и экрана планшета, воспроизводить на планшете музыку, сохраненную на смартфоне и многое другое. Huawei MatePad Pro поддерживает многооконный режим для отображения на экране до трех приложений. Функция App Multiplier разделяет экран на два окна, предоставляя способ работы с двумя приложениями одновременно, что особенно удобно при альбомной ориентации устройства.
Huawei MatePad Pro может комплектоваться стилусом Huawei M-Pencil, который поддерживает 4096 уровней силы нажима. Приложение Huawei Notepad по умолчанию поддерживает стилус и имеет функцию Screen-off Shorthand, позволяющую пользователям в любом месте приступить к письму или рисованию.
Ещё одна новинка в портфолио Huawei — ноутбуки серии Huawei MateBook. Усовершенствованный Huawei MateBook X Pro, оснащенный процессорами 10-го поколения Intel Core, получил дисплей FullView с тонкими рамками, занимающий 91% площади крышки.
Huawei открывает возможности своих чипов для сторонних разработчиков через платформу HMS, которая предлагает удобные и доступные инструменты для распространения и управления жизненным циклом приложений, сервисов и контента, и выступает ключевым компонентом стратегии построения универсальной экосистемы интеллектуальных продуктов.
В настоящее время четвёртое поколение HMS Core представляет собой набор инструментов, созданных специально для партнеров и разработчиков приложений для мобильных устройств Huawei, которые предлагают им использовать все аппаратные и программные возможности устройств Huawei. Интегрируя HMS в приложения с HMS Core 4.0, разработчики могут внедрять такие функции устройств, как HiAI и распределенные технологии, использовать весь потенциал фотокамер и в результате предлагать пользователям более качественные продукты.
Например, крупнейшая в Европе фотопечатающая компания Cewe внедрила инструментарий Huawei Share Kit, чтобы упростить процесс сопряжения устройств в своих офисах. В результате удучшенный процесс печати ускорил производство, поскольку для подключения смартфона Huawei к принтеру теперь требуется одно касание. Эти возможности могут заинтересовать не только корпоративных клиентов: в Huawei AppGallery есть целый ряд пользовательских приложений с поддержкой HMS, которые позволяют любому обладателю смартфона Huawei оценить удобство и простоту этих решений.
Ещё одна новинка магазина приложений Huawei AppGallery — Quick Apps — категория «быстрых» приложений, ориентированная на 5G-устройства. Приложения Quick Apps, разработанные в соответствии с отраслевыми стандартами, не требуют установки на устройство и минимально используют системную память. Пользователь может просто нажать на ярлык приложения в магазине, и оно мгновенно запустится, обеспечивая плавные реакции интерфейса и быстроту, не уступающую традиционным приложениям. Эта категория быстро растет — в настоящее время в Huawei AppGallery доступно более 1700 «быстрых» приложений.
Помимо создания новых приложений, Huawei активно курирует программные продукты, привлекая их в Huawei AppGallery для расширения ассортимента. Чтобы защитить пользователей от вредоносных приложений, компания Huawei создала систему безопасности и защиты полного цикла, которая включает проверку подлинности имени разработчика, четырехэтапный процесс проверки безопасности, защиту загрузки и установки, а также защитный механизм для безопасной работы приложения на устройстве. AppGallery входит в тройку крупнейших магазинов мобильных приложений в мире.
Говоря о плане развития Huawei AppGallery, Ричард Ю отметил: «В дальнейшем мы продолжим расширять экосистему приложений Huawei AppGallery, надеясь не только создать безопасную и надежную платформу, но и предоставить потребителям более широкий выбор. Успех этой экосистемы останется одним из высших приоритетов нашей компании».
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