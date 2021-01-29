





Huawei планирует значительно расширить свой ассортимент, представленный на российском рынке. Об этом «Коммерсанту» сообщил представитель компании.К смартфонам, планшетам, ноутбукам, роутера, смарт-колонкам, наушникам, фитнес-браслетам, смарт-часам и портативным аккумуляторам добавятся настольные компьютеры, мониторы и смарт-очки. Ассортимент Huawei в России станет примерно таким же широким, как в Китае.Такой шаг позволит Huawei увеличить выручку на фоне падения спроса на её смартфоны. В 2020 году доля Huawei на рынке смартфонов составила 6,4% в штуках и 4,3% в деньгах, хотя ещё недавно были признаки того, что эта компания может выбиться в лидеры.Huawei находится под санкциями США и не может устанавливать на свои смартфоны Android с сервисами Google. В конце 2020 года Huawei продала принадлежавший ей бренд Honor, чтобы вывести его из-под действия санкций. Недавно Honor анонсировал возобновление выпуска смартфонов с сервисами Google, тогда как на мобильных устройствах Huawei используются собственные сервисы производителя.