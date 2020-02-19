



Компания Huawei сообщила о готовности исполнять закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты и другие устройства. Ранее о том же самом заявили представители Huawei и Xiaomi.



«Мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», — заявил представитель Huawei в России. Он отметил, что компания рада сотрудничеству с российскими разработчиками программного обеспечения.



Недавно принятый закон обязывает производителей и магазины предустанавливать на продающиеся в России смартфоны приложения российских разработчиков. Эти требования начнут действовать 1 июля 2020 года.



С июля 2021 года аналогичные требования будут предъявляться к планшетам, с июля 2022 — к компьютерам и ноутбукам, а в 2023 году — к телевизорам с функцией Smart TV. Список приложений, которые нужно предустанавливать на эти устройства, будет определён в постановлении Правительства РФ.



С июля 2020 года на смартфоны, предназначенные для продажи в России, будут предустанавливать российские поисковики, карты и навигаторы, а с июля 2021 года вместе с расширением перечня устройств добавятся новые категории приложений, а именно — российские мессенджеры, антивирусы, социальные сети, почтовые сервисы и «Госуслуги». Устройства без таких приложений не смогут продаваться в России, за их реализацию магазинам грозит штраф.







