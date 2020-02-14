Ультрабуки — еще одна сильная сторона Huawei. MateBook X Pro 2018 признавался лучшим ноутбуком по мнению издания The Verge за оптимальные дизайн и производительность.

MateBook D — линейка доступных ноутбуков. MateBook D14 — компактная модель, которая должна предложить набор оптимальных характеристик и не утяжелять рюкзак.

Дизайн и эргономика

Внешним видом Huawei MateBook D14 не привлекает лишнего внимания. Строгий матовый корпус, логотип на верхней крышке по центру, экран с тонкой рамкой — классический дизайн для 2020 года.

Корпус алюминиевый. Отпечатки пальцев почти не собирает. Доступно одно цветовое решение — космический серый.

Ноутбук легкий. Вес устройства — всего 1,38 кг, а толщина — 15,9 мм. Устройство не займет много места в рюкзаке и не утяжелит его. Вы сможете взять его в поездку, не беспокоясь, что он доставит вам неудобств.

Разъемов шесть. При этом, боковая панель не выступает, как на Samsung Galaxy Book S.

Тест на макбук устройство не проходит — открыть крышку одной рукой не получится. Шарнир слишком тугой. Угол открытия широкий, 180 градусов. Ноутбуком комфортно пользоваться даже лежа на диване с лэптопом на коленях, когда надо открыть его полностью.

Система охлаждения громкая. Даже с четырьмя открытыми страницами в браузере слышна работа кулеров. В полной тишине вы окажетесь только если на нем закрыты абсолютно все приложения. Кроме того, особенности корпуса провоцируют на еще более шумную работу. Решетка для циркуляции воздуха расположена снизу, а не на боковой грани. Если поставить ноутбук на колени или мягкую поверхность, вроде кровати, кулеры начнут работать громче.

Экран

Угол обзора экрана — 178 градусов. На диване лежа с ноутбуком на коленях, в общественном транспорте с дисплеем под острым углом — почти при любых сценариях использования цветопередача не будет искажаться.

Соотношение сторон экрана — 16:9, разрешение — Full HD. Классические показатели. Недостаток экрана — плотность пикселей. Здесь она составляет 167 ppi. Для сравнения, у MacBook Pro 16 — 226 ppi. Из-за этого картинка кажется менее четкой, и на экране можно увидеть зерна.

Яркость дисплея — 250 нит. Приемлемый показатель. Ясным днем не придется щуриться и прикрывать дисплей рукой от лучей света, а в темной комнате на низком значении экран не бьет по глазам. Контрастность — 800:1.

Цвета по умолчанию теплые. Поддерживается режим защиты зрения, с которым ультрафиолетовое излучение снижается к минимуму. Желательно использовать его при малом количестве света или работе с текстом.

Рамка тончайшая. Самая широкая грань — нижняя, где расположен логотип. Остальные симметричны. Их толщина — всего 4,8 мм, они почти незаметны.

Клавиатура, сканер отпечатка пальца и веб-камера

Ход клавиш и не длинный, и не короткий, золотая середина. Кнопки не проваливаются, как на игровых клавиатурах,и не причиняют боль суставам из-за короткого хода клавиш, как на MacBook с “бабочкой”. Печатать удобно.

Кнопка питания расположена отдельно, справа от клавиатуры. Она совмещена со сканером отпечатка пальца. Датчик быстрый — тапа достаточно, чтобы система распознала вас и разблокировала экран. Также доступна разблокировка по лицу, но этот способ аутентификации менее надежен.

На клавиатуре расположена веб-камера. Выдвигается она по нажатию на соответствующую кнопку. Так она не занимает места на передней панели и не делает рамку толще. Таким же образом вы можете не переживать за приватность — за вами никто не будет наблюдать. Но есть и обратная сторона — с выдвижной веб-камерой на клавиатуре вы не можете отрегулировать угол обзора. Кроме того, камера снимает снизу и может подчеркнуть ваш второй подбородок.

Экосистема

Справа от тачпада располагается NFC. Успокойтесь, расплачиваться за покупки ноутбуком не нужно. С помощью NFC работает технология Huawei Share OneHop, в связке со смартфоном компании вы получите полноценную экосистему.

Что вы сможете с помощью этой технологии:

мгновенно обмениваться данными между смартфоном и ноутбуком Huawei

обмениваться содержимым буфера обмена: скопировать текст на смартфоне, а вставить на ноутбуке

обмениваться содержимым буфера обмена: скопировать текст на смартфоне, а вставить на ноутбуке выводить на дисплей ноутбука экран смартфона

управлять смартфоном с помощью ноутбука - например, листать страницы рабочего стола или открывать приложения с помощью компьютерной мыши.

Данные передаются в сетях Wi-Fi и Bluetooth. Настроить соединение между устройствами крайне легко - на ноутбуке запустите приложение PC Manager, на смартфоне убедитесь, что NFC активирован. Поднесите телефон к области с NFC на лэптопе, и вы мгновенно выполните любую из вышеперечисленных команд.

Мы протестировали технологию на связке ноутбука MateBook D14 и смартфона Mate 30 Pro с последней версией Huawei Share OneHop. Передача файлов молниеносная. О своих впечатлениях мы расскажем в отдельном материале.

Производительность и звук

В ноутбуке стоит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U с графическим чипом Radeon Vega 8. С ними в бенчмарке GeekBench ноутбук набирает 3694 очка в одноядерном тесте и 9981 в мультиядерном.

На практике железо справляется со всеми рабочими задачами. Мы обработали пару фотографий в Photoshop и отрендерили два 10-минутных ролика в Adobe Premier с пятью дорожками в разрешении Full HD. Ноутбук шумел, но со всеми задачами справился.

Объем оперативной памяти — 8 Гбайт, емкость накопителя — 512 Гбайт. Первый показатель оптимален для этой ценовой категории, но с 16 Гбайт на устройстве лучше бы работали графические и видеоредакторы. С 8 Гбайт при работе с тяжелыми файлами могут появиться лаги. А за 512 Гбайт в SSD спасибо.

Динамика два. Они громкие, но звук необъемный. На Huawei MateBook D14 и MacBook Pro 13 2017 мы по очереди запустили два альбома: Coldplay — A Head Full of Dreams и Daft Punk — Random Access Memories. Громкость одинаковая, качество естественно лучше у MacBook — звук объемнее и четче. Что впрочем логично — мейтбук стоит втрое дешевле.

Автономность и разъемы

Разъемы ноутбука:

USB-A 3.0 x 1

USB-A 2.0 x 2

USB-C x 1

HDMI x 1

3,5 мм для наушников x 1

Заряжается ноутбук через USB-C. С одной стороны, такие порты разбалтываются. С другой, так можно заряжать ноутбук и Android-смартфон одним шнуром и освободить одну розетку.

Самые достойные показатели производительности, экрана и звука можно испортить низкой автономностью, тогда ноутбук может оказаться непригодным для использования. MateBook D14 здесь не подвел. Емкость аккумулятора — 7565 мАч. С ним заряда хватает на 11 часов непрерывного воспроизведения видео. На практике заряда хватает на день, если пользоваться преимущественно браузером и текстовыми редакторами и не нагружать батарею работой в Photoshop или Premiere.

Вывод

MateBook D14 — неплохой ноутбук для удаленной работы и учебы. Им удобно пользоваться на ходу, с ним комфортно в дороге за счет компактного корпуса и высокой автономности. А производительности процессора и графического чипа достаточно, чтобы помимо написания рефератов и конспектов изучать профессиональные графические редакторы.

Цена ноутбука — 48 тысяч рублей. За эти деньги вы вряд ли найдете модель лучше. Тем не менее, недостатки у ноутбука есть — открываться можно лучше, подсветка должна быть ярче, а в случае с решеткой для вентиляции удобнее, когда она находится на задней грани как у MacBook.





