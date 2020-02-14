Власти США обвинили китайского технологического гиганта в краже технологий и коммерческих тайн американских компаний. Об этом стало известно из недавно опубликованного отчета Министерства юстиции, в котором обвиняется Huawei и несколько её дочерних организаций (Huawei Device, Huawei USA, Futurewei и Skycom).



Сообщается, что корпорация занималась кражей с целью развития собственного бизнеса и таким образом нанесла ущерб шести американским компаниями, чьи названия Министерство юстиции США не упоминает. По предварительным данным, Huawei присвоила себе технологию сотовых вышек, коды маршрутизаторов, а также методику тестирования робототехники.



Также в отчете упоминается, что китайская корпорация заключала различные соглашения с владельцами интеллектуальной собственности в целях присвоения технологий. Власти США предполагают, что Huawei занималась подкупом сотрудников различных компаний для добычи секретной информации.



Напомним, ранее Huawei обвинялась властями США в промышленном шпионаже и нарушении санкций в отношении Ирана. В мае 2019 года корпорация была включена в «черный список» из-за чего не могла сотрудничать с американскими компаниями и использовать их технологии. Стоит отметить, что сейчас в отношении китайского технологического гиганта действует очередная отсрочка в этом плане.





