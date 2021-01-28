



Китайский сайт Mydrivers рассказал о поучительном, но немного грустном инциденте. Девушка случайно закинула в стиральную машину вместе с одеждой и бельём два смартфона — Huawei Mate 40 и iPhone 12. Вряд ли кто-нибудь стал проводить такой эксперимент осознанно, но именно благодаря ему теперь можно узнать, какое из этих устройств прочнее и как у них обстоят дела с водонепроницаемостью.



Смартфоны стирались несколько минут, при этом барабан машины издавал звук, свидетельствующий о крайне суровом испытании как для мобильников, так и для стиралки. Поначалу девушка не заметила странные стуки, доносившиеся из ванной комнаты, поскольку была занята с ребёнком.







Huawei Mate 40 внешне не повредился в ходе такого краш-теста — стекло осталось целым, а на корпусе не образовалось сколов и царапин (немаловажную роль в этом сыграл защитный силиконовый чехол). iPhone 12 оказался менее прочным — корпус уцелел (тоже из-за чехла), а экран потрескался и расслоился. Не исключено, что у Huawei Mate 40 был более прочный и толстый чехол, а защита iPhone 12 оказалась слабее.



Девушка не рискнула включать экраны смартфонов, поскольку понимала, это могло им необратимо навредить, наоборот — она выключила устройства. Затем она поместила их в лоток с рисом, чтобы влага ушла из корпусов. Спустя сутки такой просушки смартфоны оказались в рабочем состоянии — они реагируют на нажатия и функционируют нормально, хотя экран в iPhone 12 теперь, конечно же, придётся менять.







Хотя Huawei Mate 40 и iPhone 12 сертифицированы по стандарту IP68, внутрь их корпусов во время «стирки» вполне могла попасть вода, ведь вращение барабана создаёт увеличенное давление. Просушка в рисе позволила реанимировать гаджеты, но неизвестно, надолго ли. Дело в том, что внутри всё равно могла остаться влага, которая со временем приведёт к коррозии контактов на плате и чипах, а это может вызвать выход устройств из строя в самый неподходящий момент.







