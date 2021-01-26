Apple выпустила оригинальный iPhone SE в 2016 году. Следующая модель увидела свет в 2020-м году и получила аналогичное название. Судя по последним утечкам, купертиновцы готовятся к выпуску новой версии доступного айфона.
Ожидается, что Apple выпустит два устройства в линейке iPhone SE: стандартный SE и смартфон с увеличенным экраном, который получит индекс Plus к обозначению. Информацию об этом, а также спецификации опубликовал сайт Gizmochina со ссылкой на инсайдера.
Сообщается, что новинка получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей, поддержку 5G и процессор A14 Bionic, такой чип используется в модельном ряду iPhone 12. Однако, есть вероятность, что новую серию оборудуют 7-нм чипсетом A13 Bionic, который используется в линейке iPhone 11.
Что касается камеры, то если верить утечке, следующий iPhone SE получит 12-мегапиксельный сенсор с одним объективом и 7-мегапиксельную фронталку. Также вероятно, что грядущие модели будут защищены по стандарту IP67, а позволит им погружаться в воду на глубину до 1 метра. Помимо этого, источник упоминает, что смартфоны наряду с Face ID могут оснащаться сканером отпечатков пальцев Touch ID, встраиваемым в кнопку питания.
Также ожидается, что iPhone SE Plus будет представлен минимум в двух цветовых вариантах — черном и красном. Что касается цены, его стоимость может составить около 499 долларов, а это немного дороже чем текущая модель iPhone SE, которая вышла в прошлом году.
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Если они выпустят аналог айфона 11 по той же цене только с 1 камерой, то понятно, что народ предпочтёт 11.
А вот если этот се+ будет на 5-10 тыщ дешевле, то люди могут потянуться к нему.
Подождём...
Цена этого айфона должна быть менее 10 000 руб
Процессор А13, чёлку оставят, но скорее всего face id не будет, будет touch id в кнопке.
Выпустят его скорее всего весной 2022 года
В этом году логичнее было бы заюзать корпус 8 plus, но это маловероятно (каждый год SE не будут выпускать)
Можете скринить, я вангую лучше всяких там Джонов Просеров