Huawei Mate X2













Компания Huawei представила складной смартфон Mate X2. Это складная новинка с двумя экранами, топовыми параметрами и очень высокой ценой.Mate X2 складывается пополам в виде книжки. В сложенном виде у устройства задействуется внешний экран, а при раскрытии появляется экран как у миниатюрного планшета. В качестве операционной системы задействована оболочка EMUI 11.0 на базе Android 10 без сервисов Google.Внешний экран — OLED-матрица диагональю 6,54 дюйма с разрешением 2700 × 1160 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой отклика 240 Гц и вырезом для фронтальной камеры. Внутри размещён складной 8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2480×2200 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой отклика 180 Гц и без вырезов для камеры. Оба экрана обладают довольно тонкой рамкой.В Mate X2 установлен 8-ядерный процессор Kirin 9000 со встроенным модемом 5G и графическим ускорителем Mali-G78, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-ваттной зарядки через порт USB Type-C.Фронтальная камера 16-мегапиксельная с дополнительным датчиком для ускорения и улучшения фокусировки. В основной камере задействованы четыре датчика: 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 12-мегапиксельный телефомодуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.За складывание и раскладывание экрана и корпуса, по словам Huawei, отвечает шарнирный механизм сложной конструкции с применением инновационных материалов и технологий. Масса смартфона 295 г, габариты 161,8×74,6×14,7 мм в закрытом состоянии и 161,8×145,8×8,2 мм в раскрытом.Mate X2 будет продаваться в Китае с 25 февраля в версиях с накопителем 256 и 512 ГБ по цене 17 999 и 18 999 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается около 207 000 и 218 500 рублей.