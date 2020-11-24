Вице-президент отдела программного обеспечения Huawei Май Юмин рассказал, когда компания выпустит собственную операционную систему для смартфонов. Бета-версия HarmonyOS 2.0, адаптированная для мобильных устройств, будет выпущена довольно скоро — 16 декабря. Изначально её можно будет установить лишь на несколько гаджетов.
Первая бета HarmonyOS 2.0 будет совместима только с представленными недавно смартфонами флагманской линейки Mate 40. В дальнейшем эту операционную систему можно будет установить на любые устройства, которым уже доступна или будет доступна в дальнейшем оболочка EMUI 11. Huawei собирается сделать процесс перехода на новую платформу максимально простой.
Можно предположить, что Huawei начнёт открытое тестирование HarmonyOS 2.0 для смартфонов с Китая, а в дальнейшем эту операционную систему начнут получать пользователи в других странах мира. Выпуск релизных сборок HarmonyOS 2.0 для смартфонов запланирован на 2021 год, более точные даты компания пока не указывает.
На смартфонах Huawei и Honor с Android сервисы и приложения Google заменены собственными программами разработки Huawei. На HarmonyOS будут установлены те же сервисы, то есть для привыкших и приспособившихся к ним пользователей почти ничего не изменится. За тем исключением, что более тесная интеграция сервисов в платформу позволит обойти некоторые ограничения, которые есть в Android, и реализовать более удобную и стабильную работу приложений.
У Huawei уже есть устройства с HarmonyOS — это бытовая техника, смарт-телевизоры, продукты интернета вещей и автомобильные системы. Компания развивает эту платформу в качестве замены Android, чтобы не зависеть от Android. Власти США внесли Huawei в «чёрный список», из-за этого она не может в том числе лицензировать Android со встроенными сервисам Google.
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