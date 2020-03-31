У Huawei непростые отношения с властями США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Google, например, не может предоставлять Huawei обновления Android и позволять встраивать свои сервисы в смартфоны.
Huawei не стала выпускать собственную операционную систему и по-прежнему устанавливает на смартфоны Android с фирменной оболочкой EMUI. Компания развивает свои сервисы (которые должны заменить сервисы Google в перспективе), а также запустила магазин приложений AppGallery, куда активно привлекает сторонних разработчиков, предоставляя им гораздо более привлекательные условия, чем Google и Apple.
В разговоре с телеканалом CNBC председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй рассказал, что из-за невозможности добавлять сервисы Google на смартфоны компания потеряла очень много денег — не менее 10 миллиардов долларов по самой скромной оценке. Дело в том, что эти сервисы очень важны с потребительской точки зрения, ведь покупатели предпочитают покупать смартфоны, на которых есть Google Play, YouTube, карты Google и другие привычные им приложения от Google, а на устройствах Huawei их нет.
Власти США не идут на уступки и не убирают Huawei из чёрного списка Министерства торговли, поэтому у компании тает надежда на то, что ей снова будет позволено добавлять в EMUI встроенные сервисы Google. У руководства Huawei возникла идея альтернативного решения проблемы: оно предложило Google выпустить свои приложения для магазина AppGallery. Компания ссылается на опыт Apple — Google разрабатывает приложения для App Store, их можно установить на iPhone и iPad. Кроме того, приложения Google есть в Galaxy Store — магазине приложений на смартфонах и планшетах Samsung, но корейскому производителю не запрещено сотрудничать с Google, и он даже предустанавливает Google Play на свои устройства.
С другой стороны, Google неохотно портирует свои приложения на чужие платформы. Например, для Windows 10 Phone и UWP-магазина Windows 10 так и не было выпущено ни одного полноценного приложения Google, и той же участи удостоился Amazon App Store на планшетах Fire и других устройствах Amazon.
Смартфоны Huawei и дочернего бренда Honor довольно популярны — по продажам они обгоняют Apple и всех других производителей, за исключением Samsung. Согласится ли Google на предложение Huawei, неизвестно, но можно предположить, что решение будет во многом зависеть от того, не будет ли это противоречить американскому законодательству.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия