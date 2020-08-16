





Обладатели смартфонов Huawei и Honor рискуют лишиться дальнейших обновлений Android. У компании Huawei закончился срок лицензии, которая позволяла ей выпускать и распространять апдейты для уже выпущенных устройств. Лицензия может быть не продлена, поскольку из-за торговых санкций американским компаниям, в том числе Google, запрещено сотрудничать с Huawei.Министерство торговли США заявила, что лицензия, предоставленная Huawei компанией Google, предоставляла возможность пользователям смартфонов Huawei получать обновления операционной системы через телекоммуникационных провайдеров, а это один из основных способов распространения апдейтов Android. Теперь, когда срок действия лицензии закончился, Huawei по-прежнему сможет создавать обновления для смартфонов, но компании придётся искать новые способы их дистрибуции.Новые смартфоны Huawei и Honor лишены сервисов Google (Play Маркет, Карты Google, Поиск Google, Google Pay и т. п.) На них установлен Android, однако привычные пользователям сервисы заменены фирменными приложениями Huawei. На некоторые модели эти сервисы можно установить, однако Google блокирует любые доступные способы установки, чтобы не попадать под санкции со стороны властей США.