





В июне и июле компания Samsung вновь обошла принадлежащий Huawei бренд Honor, продав в России больше смартфонов, чем любой другой производитель. Об этом, по данным «Ведомостей», свидетельствует статистика партнёра нескольких производителей, подтвержденная источниками, близкими к двум ритейлерам.Ещё в мае Honor лидировал с долей рынка 23% в штучных продажах (у Samsung был 21%). Летом корейский производитель вырвался вперёд: в июне 26%, в июле 30% (у Honor — 23 и 20% соответственно).Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Samsung смогла вернуть лидерство благодаря услуге trade-in, которая позволяет покупать смартфоны этой компании со значительными скидками во всех ценовых категориях.В «МегаФоне» Андрей Левыкин рассказали, что спрос на новые модели Honor был высоким в мае, а затем упал. Samsung летом, напротив, укрепила свои позиции за счёт продаж недорогих смартфонов из линейки Galaxy A, прежде всего A51 и A10. В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» в течение 5 месяцев лидировали смартфоны Honor, а в июне самыми продаваемыми моделями стали те же Galaxy A51 и A10. В «Связном» считают, что успех Samsung обеспечен хорошими продажами флагманских смартфонов серии Galaxy S20 и недорогих аппаратов линейки Galaxy A. В розничной сети Tele2 другие показатели: лидирует Huawei, второе место у Xiaomi, третье у Samsung, а четвёртое у Honor.