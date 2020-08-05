Huawei

Компания Canalys проанализировала продажи смартфонов в России во втором квартале 2020 года. В пятёрку лидеров вошли три китайских бренда.

Лидеры рынка смартфонов в России:

1. Huawei
2. Xiaomi
3. Samsung
4. Apple
5. Vivo

Huawei и принадлежащий этой компании бренд Honor удерживают первое место с долей 30%. За год поставки Huawei в Россию выросли на 8%. Эта компания также лидирует по общемировым продажам смартфонов. Samsung во втором квартале продала 53,7 миллиона смартфонов, а китайский производитель — 55,8 миллиона штук.

Xiaomi принадлежит 25% рынка (рост за год — 40%), а на долю Samsung приходится 22% (падение за год на 43%).

Canalys

Пятёрку лидеров замыкают Apple и Vivo с долями 11% и 2% соответственно. Apple показала рост на 12%, а продажи Vivo выросли феноменально — почти на 500% в сравнении со вторым кварталом 2019 года. Бренд Vivo принадлежит конгломерату BBK, который также владеет торговыми марками OnePlus, OPPO и realme.


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