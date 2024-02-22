Названа дата выхода OneUI 6.1 для старых смартфонов Samsung Galaxy



Компания Samsung раскрыла график распространения апдейта OneUI 6.1 для смартфонов Galaxy прошлых лет. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, распространение этого апдейта для Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 и Galaxy Tab S9 запланировано на конец марта 2024 года.





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OneUI 6.1 содержит пакет нейросетевых функций под названием Galaxy AI. Они уже «прилетели» на свежие Galaxy S24. Всего Samsung рассчитывает обновить на OneUI 6.1 более 100 млн смартфонов до конца 2024 года. Скорее всего, пакет Galaxy AI получат только смартфоны и планшеты не старше 2023 года выпуска, хотя сама OneUI 6.1 выйдет и для более старых моделей.