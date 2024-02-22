Представлен концепт Windows 12 для смартфонов

Дизайнер AR 4789 разработал концепт мобильной версии Windows 12. Он считает, что примерно такой была бы сейчас ОС для смартфонов от Microsoft, если бы компания не отказалась от её развития несколько лет назад.
Дизайнер считает, что Microsoft могла бы встроить в Windows 12 Mobile полноценный проводник с доступом к файлам разных типов и недавно открытым документам, нейросетевой чат-бот Copilot, несколько рабочих столов и виджеты с динамически обновляемой информацией.
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