Представлен концепт Windows 12 для смартфонов

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Дизайнер AR 4789 разработал концепт мобильной версии Windows 12. Он считает, что примерно такой была бы сейчас ОС для смартфонов от Microsoft, если бы компания не отказалась от её развития несколько лет назад.Дизайнер считает, что Microsoft могла бы встроить в Windows 12 Mobile полноценный проводник с доступом к файлам разных типов и недавно открытым документам, нейросетевой чат-бот Copilot, несколько рабочих столов и виджеты с динамически обновляемой информацией.В этом концепте воплощены идеи, подсмотренные в Android и iOS, но гармонично встроены различные приложения и сервисы Microsoft, а также реализован язык дизайна, используемый в современных десктопных сборках Windows. В результате получилась ОС с лёгким, приятным и логичным интерфейсом. Естественно, ничего подобного в Microsoft не разрабатывают, и этот концепт так и останется концептом.