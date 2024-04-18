Huawei представила новую флагманскую серию смартфонов Pura 70 — дорого и с очень крутыми камерами

Компания Huawei представила в Китае серию флагманских телефонов Pura 70, которые ориентированы на любителей снимать фотографии и видео. В линейку вошли модели Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra, но наибольший интерес представляют две последние.
В смартфонах Huawei Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra установлен чипсет Kirin 9010, который является улучшенной версией Kirin 9000, используемого в серии Mate 60. Чипсет состоит из двух больших ядер с частотой 2,30 ГГц, шести средних ядер с частотой 2,18 ГГц и четырёх малых ядер с частотой 1,55 ГГц. За графику отвечает графический процессор Maleoon 910.
Система захвата изображения XMAGE в серии Huawei Pura 70 оснащена 1-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором камеры. У него есть механически вращающаяся телескопическая линза, которая может расширяться и сжиматься внутри. Компания заявляет, что технология выдерживает не менее 300 000 расширений и сжатий. Как заявляет производитель, даже на скорости движения 300 км/ч смартфон сможет делать чёткие снимки. Основная камера поддерживает переменную диафрагму от f/1,6 до f/4,0 и оснащена технологией защиты от тряски при сдвиге сенсора для стабилизации снимков. Главный датчик дополнен сверхширокоугольным объективом на 40 Мп и телеобъективом с макрорежимом и поддержкой OIS на 50 Мп.
Модели Pura 70 Pro+ и Ultra оснащены 6,8-дюймовой OLED-панелью LTPO с переменной частотой обновления до 120 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Kunlun второго поколения. Pro+ получил аккумулятор ёмкостью 5050 мА·ч, а версия Ultra — 5200 мА·ч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью (100 Вт), беспроводную (80 Вт), а также обратную беспроводную (20 Вт), с помощью которой можно заряжать другие гаджеты. Смартфоны работают на операционной системе Harmony OS 4.2 и обладают поддержкой двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC и спутниковых звонков.
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Обе модели уже продаются в Китае. Huawei Pura 70 Ultra поставляется в вариантах 16 ГБ + 512 ГБ за 9 999 юаней (около 130 тысяч рублей) и 16 ГБ + 1 ТБ за 10 999 юаней (около 143 тысяч рублей). Он выпущен в цветах Star Black, Starburst White, Mocha Brown и Chanson Green. Pura 70 Pro+ представлен в вариантах 16 ГБ + 512 ГБ за 7 999 юаней (около 104 тысяч рублей) и 16 ГБ + 1 ТБ за 8 999 юаней (около 117 тысяч рублей). Цветовые решения — Phantom Black, Light Wooven Silver и String White.