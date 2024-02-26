Huawei представила новые разработки на выставке MWC 2024



26 февраля в Барселоне официально открылась Международная выставка мобильных технологий MWC 2024. В рамках мероприятия компания Huawei CBG рассказала о планах развития и продемонстрировала линейку флагманских устройств, созданных в рамках концепции «Опережая тренды».



В 2023 году Huawei заняла третье место в мировом рейтинге рынка премиум-смартфонов, где доля компании составила 5%. К концу 2023 года международные поставки носимых устройств Huawei превысили 150 миллионов, а пользовательская база приложения HUAWEI Health составила 450 миллионов. Благодаря достижениям в области носимых устройств, Huawei пятый год подряд удерживает лидерские позиции на китайском рынке смарт-часов. Кроме того, в 2023 году компания отметила 10 лет со дня выпуска первого планшета, с тех пор Huawei поставила пользователям более 100 миллионов планшетов.



Представленная в 2023 году, стратегия «Опережая тренды» нацелена на создание продуктов, которые сочетают в себе современные технологии для комфортного образа жизни и стильный дизайн. Среди таких устройств, можно отметить HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, первые часы с использованием элементов золота 18К, наушники HUAWEI FreeClip с инновационной конструкцией C-bridge design и отличающаяся разнообразием стилей и дизайнов линейка смарт-часов HUAWEI WATCH GT 4.









Одна из зон стенда Huawei полностью посвящена фитнесу и здоровью, умные носимые устройства являются наиболее существенной долей бизнеса подразделения Huawei CBG. В 2023 году Huawei представила несколько флагманских носимых устройств, включая HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH 4 с новой функцией «Оценка показателей здоровья» и HUAWEI WATCH GT 4 с приложением «Будь в форме». Спустя три месяца после выпуска HUAWEI WATCH GT 4 общий объем их мировых поставок составил более 2,5 миллиона единиц, сделав эти часы самыми продаваемыми смарт-часами Huawei.



В рамках выставки были также представлены устройства для творческих профессий, такие как флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма. Выпуск планшета в 2023 году приурочен к 10-летней годовщине с момента выпуска самого первого планшета компании. HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма поддерживает технологию беспроводной связи малого радиуса действия NearLink, которую компания планирует развивать и в 2024 году.

Также были представлены технологии Huawei в области мобильной фотографии и обработки изображения. Технология XMAGE охватывает все аспекты создания фото: от оптических систем до технологии обработки изображения. В 2023 году были представлены флагманские устройства серий HUAWEI Mate 60, HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X5 с поддержкой технологии XMAGE, благодаря которой пользователи получили новые возможности для мобильной фотосъемки. Одна из зон стенда Huawei полностью посвящена фитнесу и здоровью, умные носимые устройства являются наиболее существенной долей бизнеса подразделения Huawei CBG. В 2023 году Huawei представила несколько флагманских носимых устройств, включая HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH 4 с новой функцией «Оценка показателей здоровья» и HUAWEI WATCH GT 4 с приложением «Будь в форме». Спустя три месяца после выпуска HUAWEI WATCH GT 4 общий объем их мировых поставок составил более 2,5 миллиона единиц, сделав эти часы самыми продаваемыми смарт-часами Huawei.В рамках выставки были также представлены устройства для творческих профессий, такие как флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма. Выпуск планшета в 2023 году приурочен к 10-летней годовщине с момента выпуска самого первого планшета компании. HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма поддерживает технологию беспроводной связи малого радиуса действия NearLink, которую компания планирует развивать и в 2024 году.Также были представлены технологии Huawei в области мобильной фотографии и обработки изображения. Технология XMAGE охватывает все аспекты создания фото: от оптических систем до технологии обработки изображения. В 2023 году были представлены флагманские устройства серий HUAWEI Mate 60, HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X5 с поддержкой технологии XMAGE, благодаря которой пользователи получили новые возможности для мобильной фотосъемки.