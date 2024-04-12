Смарт-браслет HUAWEI Band 9 представлен официально

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Вместе с новыми TWS-наушниками компания HUAWEI выпустила смарт-браслет HUAWEI Band 9 с привычным дизайном и топовым набором функций для мониторинга здоровья.HUAWEI Band 9 сохранили прямоугольный корпус с 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем и функцией Always-On. На торце расположена кнопка вызова меню. Вес девайса составляет 14 г, а толщина — 8,9 мм.Заявленное время автономной работы HUAWEI Band 9 достигает 14 дней, но тут всё будет зависеть от ваших индивидуальных сценариев использования. Полная зарядка браслета занимает около 45 минут.Само собой, HUAWEI Band 9 предлагает отслеживание более 100 видов тренировок, а также функции TruSleep 4.0 для подробного анализа сна, датчик PPG для мониторинга сердечного ритма и TruRelax для управления стрессом. Также браслет может похвастаться влагозащитой до 5 АТМ.В Китае HUAWEI Band 9 оценили в 269 юаней (~$38).